घर पर आसानी से बनाया जा सकता है कोरियन स्ट्रॉबेरी मिल्क, जानिए रेसिपी

कोरियन स्ट्रॉबेरी मिल्क एक स्वादिष्ट और ताजगी भरा पेय है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। यह पेय खासतौर पर गर्मियों में बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इस लेख में हम आपको कोरियन स्ट्रॉबेरी मिल्क बनाने की सरल रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं। आइए जानें कि यह पेय कैसे बनाया जा सकता है।

#1 सबसे पहले क्या करें? कोरियन स्ट्रॉबेरी मिल्क बनाने के लिए सबसे पहले ताजी स्ट्रॉबेरी की जरूरत होती है। इसके लिए 250 ग्राम ताजी स्ट्रॉबेरी लें और उन्हें अच्छी तरह से धोकर साफ करें। इसके बाद स्ट्रॉबेरी को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें ताकि उन्हें पीसना आसान हो सके। अगर आपके पास ताजी स्ट्रॉबेरी नहीं है, तो आप जमी हुई स्ट्रॉबेरी का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उनमें कोई अप्राकृतिक स्वाद न हो।

#2 चीनी का करें उपयोग स्वाद बढ़ाने के लिए चीनी का उपयोग होता है। इसके लिए 2-3 चम्मच चीनी लें और उसे स्ट्रॉबेरी के साथ मिलाएं। इससे चीनी पूरी तरह से घुल जाएगी और एक स्मूद मिश्रण बनेगा। आप चाहें तो शहद या मेपल सिरप का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे पेय और भी सेहतमंद हो जाएगा। ध्यान रखें कि चीनी की मात्रा आपकी पसंद के अनुसार होनी चाहिए ताकि पेय का स्वाद संतुलित रहे।

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#3 दूध मिलाएं अब बारी आती है दूध की, जो कि इस पेय का मुख्य आधार है। इसके लिए आप किसी भी प्रकार का दूध ले सकते हैं, जैसे कि गाय का दूध, बादाम का दूध या सोया दूध आदि। 200 मिलीलीटर दूध लें और उसे स्ट्रॉबेरी और चीनी वाले मिश्रण में डालें। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह मिल जाएं और एक स्मूद पेय बने।

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#4 बर्फ डालकर ठंडा करें अब आपका कोरियन स्ट्रॉबेरी मिल्क तैयार हो चुका है। इसे ठंडा करने के लिए गिलास में कुछ बर्फ के टुकड़े डालें और ऊपर से तैयार किया हुआ मिश्रण डाल दें। आप चाहें तो गिलास के किनारे पर कुछ स्ट्रॉबेरी के टुकड़े सजावट के लिए रख सकते हैं, जिससे इसका लुक और भी आकर्षक लगेगा। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया गया है।