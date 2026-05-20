रसोई के तौलिए जल्दी होने लगते हैं बदबूदार? जानें इसके कारण

रसोई के तौलिए का इस्तेमाल खाना बनाते समय हाथ पोंछने या बर्तन धोने के बाद पानी सुखाने के लिए किया जाता है। ऐसे में अगर ये तौलिए बदबूदार होने लगें तो न सिर्फ ये इस्तेमाल के लिए अस्वच्छ हो जाते हैं, बल्कि रसोई के माहौल को भी खराब कर देते हैं। आइए आज हम आपको उन कारणों के बारे में बताते हैं, जिनसे रसोई के तौलिए जल्दी बदबूदार होने लगते हैं।

#1 गीले तौलिए को लटकाकर रखना अगर आप रसोई के तौलिए को इस्तेमाल करने के बाद गीला ही लटका देते हैं, तो इससे वह जल्दी बदबूदार होने लग जाएगा। दरअसल, गीले तौलिए में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और ये बदबू का कारण बन सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप इस्तेमाल के बाद तौलिए को थोड़ा दबाकर उसमें से अतिरिक्त पानी निकालें और फिर उसे किसी हवादार जगह पर लटका दें। इससे तौलिए में ताजगी बनी रहेगी।

#2 धूप में न सुखाना तौलिए को गीला छोड़ने के बाद उसे धूप में न सुखाना भी एक कारण है, जिससे तौलिए जल्दी बदबूदार होने लगते हैं। अगर आप रसोई के तौलिए को धोने के बाद धूप में नहीं सुखाते तो इसमें नमी बनी रहती है और इससे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। इसलिए तौलिए को धोने के बाद उसे धूप में सुखाना न भूलें। इससे तौलिए की स्वच्छता बनी रहती है और इसमें कोई बदबू भी नहीं आती है।

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#3 अन्य कपड़ों के साथ धोना आमतौर पर लोग रसोई के तौलिए को अन्य कपड़ों के साथ ही धो देते हैं, लेकिन ऐसा करने से यह जल्दी खराब हो सकता है। दरअसल, अन्य कपड़ों के साथ रसोई के तौलिए में मौजूद गंदगी और नमी अन्य कपड़ों पर लग जाती है और इससे ये गंदे दिखने लगते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि रसोई के तौलिए को हमेशा अलग धोएं। इससे तौलिए की सफाई बनी रहती है।

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#4 अधिक समय तक इस्तेमाल करना अगर आप एक ही तौलिए को लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहते हैं, तो इससे भी वह जल्दी बदबूदार होने लग जाता है। दरअसल, समय-समय पर तौलिए को बदलना जरूरी है, क्योंकि लंबे समय तक एक ही तौलिए का इस्तेमाल करने से उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और वह बदबूदार होने लग जाता है। इसलिए समय-समय पर तौलिए को बदलते रहें। इससे तौलिए की ताजगी बनी रहेगी।