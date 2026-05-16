रसोई के सिंक को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

रसोई में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला चीजों का ढेर सिंक होता है, जिसे रोजाना साफ करना जरूरी है। हालांकि, कई लोग इसे साफ करने के लिए महंगे सफाई उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप सिंक को बिना किसी परेशानी के साफ कर सकते हैं और यह भी सेहत के लिए सुरक्षित है।

#1 बेकिंग सोडा और सिरका का घोल बनाकर करें इस्तेमाल बेकिंग सोडा और सिरका का घोल सिंक को साफ करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। इसके लिए सबसे पहले सिंक में बेकिंग सोडा डालें और फिर ऊपर से सिरका डालें। इस घोल को 10-15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें, फिर गर्म पानी से धो लें। यह घोल न केवल गंदगी को हटाता है, बल्कि बदबू को भी दूर करता है और सिंक को चमकदार बनाता है।

#2 नींबू का रस है असरदार नींबू का रस प्राकृतिक तरीके से सिंक को साफ करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके लिए नींबू के रस को सीधे सिंक पर निचोड़ें या फिर एक स्प्रे बोतल में नींबू का रस और पानी मिलाकर छिड़काव करें। 5-10 मिनट बाद ब्रश से रगड़ें और गर्म पानी से धो लें। नींबू का रस न केवल गंदगी को हटाता है, बल्कि बदबू को भी दूर करता है और सिंक को चमकदार बनाता है।

Advertisement

#3 नमक का करें इस्तेमाल नमक का इस्तेमाल भी सिंक को साफ करने में मदद करता है। इसके लिए एक कप गर्म पानी में नमक मिलाकर सिंक पर डालें और कुछ देर छोड़ दें। इसके बाद ब्रश से रगड़ें और गर्म पानी से धो लें। नमक जीवाणुओं को मारता है और गंदगी को हटाता है, जिससे आपका सिंक साफ-सुथरा रहता है। यह तरीका न केवल असरदार है, बल्कि सेहत के लिए भी सुरक्षित है।

Advertisement

#4 बेकिंग पाउडर है बेहतरीन उपाय बेकिंग पाउडर एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। इसके लिए बेकिंग पाउडर को सिंक पर छिड़कें और कुछ मिनट छोड़ दें, फिर ब्रश से रगड़ें और गर्म पानी से धो लें। यह गंदगी को हटाता है और बदबू को दूर करता है। बेकिंग पाउडर का उपयोग करने से आपका सिंक साफ-सुथरा रहता है और उसमें चमक बनी रहती है। यह तरीका न केवल असरदार है, बल्कि सेहत के लिए भी सुरक्षित है।