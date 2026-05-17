कांच के बर्तनों में खाना बनाते समय इन बातों का रखें खास ध्यान, टूटने से बचेंगे

कांच के बर्तन देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनमें खाना पकाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर इन बर्तनों में सही तरह से खाना नहीं पकाया जाता है तो ये आसानी से टूट सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप कांच के बर्तनों में आसानी से खाना बना सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। इन सुझावों से आप कांच के बर्तनों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे।

#1 गर्मी को धीरे-धीरे बढ़ाएं कांच के बर्तनों में खाना पकाने के लिए सबसे पहले गैस की आंच को धीमा करें। तेज आंच से अचानक तापमान बढ़ने पर कांच के बर्तन टूट सकते हैं। इसलिए, हमेशा धीमी आंच पर ही खाना पकाएं। इससे न केवल आपका खाना अच्छी तरह से पकेगा, बल्कि कांच का बर्तन भी सुरक्षित रहेगा। इस तरह आप कांच के बर्तनों का सही उपयोग कर सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।

#2 सामग्री डालने के बाद गैस चालू करें कई लोग यह गलती कर बैठते हैं कि वे कांच के बर्तन में बिना कुछ रखे ही उन्हें गैस पर चढ़ा देते हैं। ऐसे में जैसे ही वे उसमें कुछ भी डालते हैं, तुरंत बर्तन टूट जाता है। इससे बचने के लिए आपको गैस पर चढ़ाने से पहले ही कांच के बर्तन में सामग्री डाल देनी चाहिए। अगर तेल में खाना पकाना है या पानी में तो गैस चालू करने से पहले ही इन चीजों को बर्तन में डालकर रखें।

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#3 ओवन के लिए सही बर्तन जब आप कांच के बर्तन का इस्तेमाल ओवन में करें तो यह देखना जरूरी है कि वह ओवन के लिए सही हो। कुछ कांच के बर्तन ओवन के लिए बनाए जाते हैं और उनमें ज्यादा गर्मी सहन करने की क्षमता होती है। इसके अलावा ओवन में रखने से पहले बर्तन को कमरे के तापमान पर लाना जरूरी है, ताकि अचानक तापमान बदलाव से वह न टूटें। इस तरह आप कांच के बर्तनों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं।

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