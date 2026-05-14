अनार, पपीता और केला खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, मिलेगा ताजा फल

बाजार में कई फल उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से कुछ मौसम के अनुसार आते हैं, जबकि कुछ साल भर मिलते हैं। इस लेख में हम उन्हीं फलों की बात करेंगे, जो साल भर बाजारों में उपलब्ध रहते हैं। इनमें अनार, पपीता और केला शामिल हैं। अगर आप इन फलों को खरीदते समय थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे तो आपको ताजे फल मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि इन फलों को खरीदते समय क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए।

#1 अनार खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान अनार खरीदते समय सबसे पहले इसकी बाहरी परत पर ध्यान दें। अगर आप ताजे अनार खरीदना चाहते हैं, तो लाल रंग के और चिकनी त्वचा वाले अनार का चयन करें। इसके अलावा अनार का आकार भी महत्वपूर्ण है। छोटे और गोल आकार के ताजे अनार सबसे अच्छे होते हैं। साथ ही अगर अनार पर धब्बे या छेद हों तो उसे न खरीदें। इससे आपको खराब फल मिल सकता है।

#2 पपीता खरीदते समय इस बात का रखें खास ध्यान पपीता खरीदते समय सबसे पहले उसकी बाहरी परत पर ध्यान दें। अगर पपीते की त्वचा पर पीले रंग की धब्बे या काले निशान हों तो उसे न खरीदें क्योंकि ये पका हुआ नहीं होता और इसे खाने का मन नहीं करेगा। इसके अलावा आकार भी जरूरी होता है। छोटे और गोल आकार के पपीते सबसे अच्छे होते हैं। साथ ही अगर पपीते पर कोई छेद हो तो उसे न खरीदें। इससे आपको खराब फल मिल सकता है।

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#3 केले चुनने का सही तरीका केले खरीदते समय सबसे पहले केले की त्वचा पर ध्यान दें। अगर केले की त्वचा चिकनी और पीले रंग की हो तो उसे खरीदें। इसके अलावा केले का आकार भी अहम होता है। छोटे और गोल आकार के केले सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा मीठे होते हैं। साथ ही अगर केले पर कोई छेद हो या धब्बे हों तो उसे न खरीदें। इससे आपको खराब फल मिल सकता है।

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