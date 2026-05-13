भारतीय रेलवे की यात्रा के दौरान इन बातों का रखें खास ध्यान, सफाई रहेगी बरकरार

भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। यह देश के हर कोने में लाखों लोगों को रोजाना यात्रा करने में मदद करता है। ऐसे में ट्रेन में सफर के दौरान सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप न केवल खुद को, बल्कि दूसरों को भी स्वच्छता का अनुभव दे सकें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप ट्रेन यात्रा के दौरान सफाई का ध्यान रख सकते हैं।

#1 ट्रेन में यात्रा करते समय कपड़े पहनें ऐसे ट्रेन में यात्रा करते समय ऐसे कपड़े पहनें, जो आरामदायक होने के साथ-साथ हल्के भी हों ताकि आप ठंड या गर्मी में असुविधा महसूस न करें। इस दौरान सूती कपड़े पहनना सबसे अच्छा है, क्योंकि ये त्वचा को हवा लगने देते हैं और पसीना सोख लेते हैं। इसके अलावा कपड़े ढीले-ढाले होने चाहिए ताकि आप आराम से बैठ सकें और चल-फिर सकें। साथ ही ऐसे कपड़े पहनें, जो जल्दी सूख जाएं ताकि बारिश या पसीने का कोई असर न हो।

#2 अपने पास रखें सफाई से जुड़ी चीजें ट्रेन में सफर करते समय अपने पास सफाई से जुड़ी चीजें रखना जरूरी है। इसमें हाथ साफ करने वाला जेल, टिश्यू पेपर और गीले कपड़े शामिल हो सकते हैं। यात्रा के दौरान हाथों को साफ रखने के लिए हाथ साफ करने वाले जेल का इस्तेमाल करें। टिश्यू पेपर का उपयोग करके नाक और मुंह को पोंछे, जबकि गीले कपड़ों से अपने हाथों और चेहरे को साफ करें। ये चीजें आपके लिए और अन्य यात्रियों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं।

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#3 खाने-पीने की चीजों का रखें ध्यान ट्रेन में खाने-पीने की चीजें अक्सर उपलब्ध होती हैं, लेकिन इनकी सफाई पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आप पैकेज्ड खाना खा रहे हैं, तो उसकी पैकेजिंग को सही तरीके से फेंक दें। वहीं अगर आप खुद खाना बना रहे हैं, तो उसके बचे हुए हिस्से को साफ-सुथरा रखें। इसके अलावा खाने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं या साफ करें ताकि कीटाणुओं से बच सकें।

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#4 सीट और बर्थ को रखें साफ ट्रेन की सीट और बर्थ पर बैठते या सोते समय ध्यान रखें कि ये साफ-सुथरी हों। अगर आपको लगे कि सीट गंदी है, तो उसे साफ करने के लिए टिश्यू पेपर या गीले कपड़े का इस्तेमाल करें। सोने से पहले बर्थ को भी साफ करें और उसके ऊपर कोई कपड़ा बिछाएं ताकि आपको स्वच्छता का अनुभव हो। इसके अलावा बर्थ के नीचे की जगह को भी साफ रखें ताकि कोई गंदगी न फैले।