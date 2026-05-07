मानसून में जिम जाने से पहले इन बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा फायदा

मानसून के दौरान जिम जाना कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस मौसम में ज्यादा नमी और उमस होती है। इसके अतिरिक्त कई लोग इस मौसम में बीमार पड़ जाते हैं और फिर से जिम में जाने से कतराते हैं। हालांकि, अगर आप कुछ बातों का खास ध्यान रखेंगे तो मानसून में भी जिम जाकर फिट रह सकते हैं। आइए जानते हैं कि मानसून में जिम जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

#1 जिम के कपड़े और जूते मानसून में जिम जाने के लिए ऐसे कपड़े और जूते चुनें, जो नमी को सोखें और आपको आरामदायक महसूस कराएं। सूती कपड़े सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि ये पसीने को सोखते हैं और त्वचा को सांस लेने देते हैं। इसके अतिरिक्त हल्के और लचीले जूते चुनें, जो फिसलन से बचाएं और अच्छी पकड़ दें। इसके साथ ही जिम में जाने से पहले अपने बालों को बांध लें ताकि पसीना चेहरे पर न आए।

#2 जिम के उपकरणों को साफ रखें मानसून में जिम उपकरणों पर कीटाणु फैलने का खतरा अधिक होता है, इसलिए जिम जाने से पहले हर उपकरण को साफ करना जरूरी है। इसके लिए आप किसी साफ कपड़े या फिर साफ करने वाले वाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिम के सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करें। यह आपके हाथों को साफ रखेगा और आपको स्वस्थ रखेगा।

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#3 पसीना सोखने वाले तौलिए का करें इस्तेमाल मानसून में जिम करते समय पसीना अधिक आता है, इसलिए पसीने को सोखने वाला तौलिया अपने पास रखें और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करें। इसके लिए सूती तौलिए का चयन करें। जिम में पसीना आने पर तौलिये से अपनी त्वचा को रगड़ें नहीं बल्कि धीरे-धीरे पोंछे। इससे त्वचा को कोई नुकसान नहीं होगा और आप आरामदायक महसूस करेंगे।

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#4 पानी पीते रहें मानसून में जिम करते समय शरीर को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, क्योंकि पसीने के जरिए शरीर का बहुत सारा पानी निकल जाता है। इसके अतिरिक्त मानसून के दौरान उमस और नमी के कारण शरीर में पानी की कमी की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जिम में व्यायाम करने से पहले और व्यायाम करने के बाद पानी पीएं। इससे शरीर में तरलता बनी रहेगी।