होमस्टे बुक करते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, कर पाएंगे सही चयन

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होस्ट का व्यव्हार देखें

होमस्टे अक्सर परिवारों द्वारा ही चलाए जाते हैं, जो होस्ट के रूप में उन्हीं में रहते भी हैं। ऐसे में आपके लिए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हो जाता है कि आप उन लोगों के व्यव्हार पर गौर करें। बुकिंग करने से पहले ध्यान दें कि होस्ट का स्वाभाव कैसा है और बाकी सभी सदस्य भी किस तरह व्यव्हार करते हैं। अगर आपको कुछ भी संदिग्ध लगे या बुरा बर्ताव दिखे तो उस होमस्टे में न रुकें।