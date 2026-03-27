गर्मियों के दौरान बच्चों के साथ यात्रा करने से पहले ध्यान में रखें ये 5 बातें

गर्मियों में यात्रा करना बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस दौरान गर्मी और उमस के कारण बच्चों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, यात्रा की योजना बनाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे जरूरी सुझाव देंगे, जिनसे आप बच्चों के साथ सुरक्षित और आरामदायक यात्रा कर सकते हैं। इनका पालन करके बच्चे घूमते हुए असुविधा महसूस नहीं करेंगे और खुश रहेंगे।

#1 सही समय चुनें गर्मियों में यात्रा करते समय सही समय का चयन करना बहुत अहम है। सुबह या शाम का समय सबसे अच्छा होता है, जब सूरज की रोशनी कम होती है और तापमान भी ठंडा रहता है। इस समय यात्रा करने से बच्चों को गर्मी का कम सामना करना पड़ता है और वे अधिक आराम महसूस करते हैं। इसके अलावा इस समय रास्तों पर भीड़ भी कम होती है, जिससे यात्रा जल्दी और सुगम होती है।

#2 पानी का सेवन करवाएं गर्मियों में यात्रा करते समय बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाना बहुत जरूरी है। पानी शरीर को ठंडा रखता है और गर्मी से होने वाली समस्याओं से बचाता है। यात्रा के दौरान बच्चों को बार-बार पानी पीने के लिए प्रेरित करें और उनके पास हमेशा पानी की बोतल रखें। इसके अलावा आप उन्हें फलों का रस या नारियल पानी भी पिला सकते हैं, जो उन्हें ताजगी देगा और उनकी प्यास भी बुझाएगा।

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#3 हल्के और आरामदायक कपड़े पहनाएं गर्मियों में बच्चों को हल्के और आरामदायक कपड़े पहनाने चाहिए। सूती कपड़े इस मौसम में सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि ये त्वचा को हवा लगने देते हैं और पसीना सोखते हैं। ध्यान रखें कि कपड़े ढीले-ढाले हों, ताकि बच्चों को गर्मी न लगे। इसके अलावा बच्चों को टोपी या धूप के चश्मे पहनाकर उनकी सुरक्षा बढ़ाएं, ताकि वे सूरज की सीधी किरणों से बच सकें और आरामदायक महसूस करें। उनके फुट वियर को भी आरामदायक रखें।

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#4 सनस्क्रीन का उपयोग करें सूरज की किरणें बच्चों की त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए यात्रा से पहले उनकी त्वचा पर सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। सनस्क्रीन त्वचा को सूरज की रोशनी से बचाती है और जलन होने से रोकती है। हर 2 घंटे बाद बच्चों की त्वचा पर फिर से सनस्क्रीन लगाएं। अगर वे पानी में खेल रहे हैं तो जलरोधी सनस्क्रीन का उपयोग करें, ताकि यह लंबे समय तक असरदार रहे। इस तरह वे सुरक्षित रहेंगे और आरामदायक महसूस करेंगे।