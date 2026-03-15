गर्मियों के दौरान बच्चों को बाहर खेलते समय ऐसे रखें सुरक्षित, नहीं पड़ेंगे बीमार

गर्मियों में बाहर खेलने के दौरान बच्चों को लू और पानी की कमी का खतरा बढ़ जाता है। लू के कारण शरीर का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जिससे सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी और बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर छोटे बच्चे इस स्थिति के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर बच्चों को इस गर्मी के मौसम में सुरक्षित रखा जा सकता है।

#1 बच्चों को दोपहर के समय बाहर खेलने से करें मना दोपहर के समय धूप बहुत तेज होती है, जो बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। इससे बचने के लिए उन्हें सुबह या शाम के समय ही बाहर खेलने के लिए कहें। इसके अलावा उन्हें घर के अंदर ही खेल-कूद वाली गतिविधियों में शामिल करें। इससे वे सुरक्षित रहेंगे और उन्हें पर्याप्त पानी भी मिल सकेगा। साथ ही उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और वे गर्मी से होने वाले नुकसान से भी बचे रहेंगे।

#2 बच्चों को रखें हाइड्रेट गर्मी के कारण बच्चों के शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे बचाने के लिए उन्हें हाइड्रेट रखना जरूरी है। इसके लिए उन्हें नियमित अंतराल पर पानी या कोई अन्य तरल पदार्थ पीने के लिए दें। इसके अतिरिक्त उन्हें तरबूज, खरबूज और ककड़ी जैसी पानी से भरपूर सब्जियां और फलों का सेवन भी कराएं। इससे न केवल उनकी प्यास बुझती है, बल्कि उनके शरीर में पानी की कमी भी पूरी होती है, जिससे वे स्वस्थ रहते हैं।

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#3 पहनाएं ढीले कपड़े गर्मियों में बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाएं, जो ढीले और हल्के होते हैं। सूती कपड़े सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि ये त्वचा को सांस लेने देते हैं और पसीना सोख लेते हैं। इसके अलावा बच्चों को हल्के रंग के कपड़े पहनाएं, क्योंकि ये सूरज की रोशनी को कम अवशोषित करते हैं, जिससे वे ठंडे रहते हैं। साथ ही उन्हें टोपी पहनाएं, ताकि सिर पर सीधी धूप न पड़े और आंखें भी सुरक्षित रहें।

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#4 धूप से बचाने वाली सनस्क्रीन का करें उपयोग बच्चों की त्वचा बहुत नाजुक होती है, इसलिए उन्हें धूप से बचाने वाली सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। यह क्रीम त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है और जलन से रोकती है। 30 से 50 SPF वाली सनस्क्रीन का उपयोग करें और इसे हर 2 घंटे बाद फिर से लगाएं। जब भी बच्चे घर से बाहर जाएं तो उन्हें चेहरे, गर्दन, हाथों और पैरों पर अच्छी तरह से सनस्क्रीन लगाएं। इससे वे सुरक्षित रहेंगे और उनकी त्वचा स्वस्थ रहेगी।