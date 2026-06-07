कपूर बनाम नाफ्थलीन

कपूर बनाम नाफ्थलीन: किसका उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए है सुरक्षित?

लेखन सयाली 04:25 pm Jun 07, 202604:25 pm

क्या है खबर?

कपूर और नाफ्थलीन, दोनों ही आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, जिनका उपयोग घर में कीड़े-मकोड़े दूर रखने और महक के लिए किया जाता है। हालांकि, इन दोनों के बीच अंतर और स्वास्थ्य पर इनके प्रभाव को लेकर कई भ्रम फैले हुए हैं। आइए आज हम आपको इन दोनों के बीच का अंतर और स्वास्थ्य पर इनके प्रभाव के बारे में बताते हैं, जिससे आप सही चुनाव कर सकें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें।