क्या आपके बच्चे को सच में लगी है भूख? इन तरीकों से चलेगा पता

नए माता-पिता के लिए अपने बच्चे की जरूरतों को समझना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। खासकर जब बात भूख की आती है। ज्यादातर माता-पिता बच्चे के रोने पर यह समझ लेते हैं कि वह भूखा है और उसे दूध पिलाने लगते हैं। हालांकि, यह जानना जरूरी है कि आपका बच्चा वाकई भूखा है या नहीं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे, जिनसे आप जान सकते हैं कि आपका बच्चा भूखा है या नहीं।

#1 मुंह में हाथ डालना बच्चे अक्सर अपने हाथ या उंगलियों को चूसते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे भूखे हैं। अगर आपका बच्चा बार-बार अपने हाथ या उंगलियों को मुंह में डालता है तो यह भूख का संकेत हो सकता है। यह आदत खासकर छोटे बच्चों में देखने को मिलती है और यह उनकी भूख को दर्शाती है। इसलिए, अगर आपका बच्चा ऐसा करता है तो उसे दूध पिलाने का समय आ गया है।

#2 रोना या चिल्लाना अगर आपका बच्चा रो रहा है या चिल्ला रहा है तो यह भी भूख का एक अहम संकेत हो सकता है। खासकर जब बच्चा भूख के कारण बेचैन महसूस करता है तो वह रोने या चिल्लाने लगता है। इस स्थिति में उसे दूध पिलाना चाहिए, ताकि उसकी भूख शांत हो सके। ध्यान रखें कि बच्चे का रोना हमेशा किसी न किसी जरूरत की ओर इशारा करता है, इसलिए उसके रोने के कारणों को समझना जरूरी है।

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#3 चुप रहना या शांत रहना कुछ बच्चे भूख लगने पर चुप भी हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे भूखे नहीं होते, बल्कि वे अपनी भूख को शांत करने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। अगर आपका बच्चा अचानक चुप हो जाता है और वह शांत है तो यह संकेत हो सकता है कि उसे दूध पिलाने का समय आ गया है। इस स्थिति में उसे दूध पिलाना चाहिए या खाना खिलाना चाहिए।

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