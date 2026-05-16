रसोई का सिंक हो गया है जाम? इन 5 तरीकों से करें ठीक

रसोई का सिंक जाम होना एक आम समस्या है, जो अक्सर गंदगी और बचे हुए खाने के कचरे के कारण होती है। इससे न केवल रसोई की सफाई बिगड़ती है, बल्कि खाना बनाने और साफ करने में भी दिक्कत होती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने रसोई के सिंक को प्राकृतिक रूप से ठीक कर सकते हैं और उसे लंबे समय तक सही रख सकते हैं।

#1 गर्म पानी का करें उपयोग रसोई के सिंक को ठीक करने का सबसे सरल और असरदार तरीका है गर्म पानी का उपयोग करना। जब भी आप खाना बनाते हैं या बर्तन धोते हैं, उसके बाद सिंक में गर्म पानी डालें। इससे बचे हुए खाने के कचरे और चर्बी को गलाकर बहा दिया जाएगा। अगर सिंक पहले से ही जाम हो चुका है तो एक बाल्टी गरम पानी धीरे-धीरे सिंक में डालें। इससे जाम जल्दी दूर हो जाएगी और पानी आसानी से बहने लगेगा।

#2 बेकिंग सोडा और सिरका बेकिंग सोडा और सिरका मिलाकर भी रसोई के सिंक को ठीक किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले सिंक में आधा कप बेकिंग सोडा डालें, फिर इसके ऊपर आधा कप सिरका डालें। इसे 10-15 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। इससे अंदर की गंदगी और चर्बी गल जाएगी। इसके बाद गर्म पानी डालकर इसे साफ करें। यह मिश्रण न केवल जाम को दूर करेगा बल्कि कीटाणुओं को भी खत्म करेगा और आपके सिंक को ताजगी देगा।

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#3 नमक और नींबू का मिश्रण नमक और नींबू का मिश्रण भी रसोई के सिंक को साफ करने में मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक कप नमक लें, फिर उसमें आधा कप नींबू का रस मिलाएं। इस मिश्रण को रातभर सिंक में छोड़ दें और सुबह गर्म पानी से धो दें। इससे न केवल जाम दूर होगी बल्कि बदबू भी खत्म हो जाएगी और आपका सिंक चमक उठेगा। यह एक प्राकृतिक समाधान है, जो आपके सिंक को लंबे समय तक सही रखेगा।

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#4 प्लंबिंग स्नेक का करें इस्तेमाल अगर ऊपर बताई गई सभी विधियां काम नहीं करती हैं तो प्लंबिंग स्नेक का इस्तेमाल करें। यह एक लोहे की डोरी होती है, जिससे आप आसानी से जाम को निकाल सकते हैं। इसे सिंक में डालकर घुमाएं, इससे अंदर फंसी गंदगी बाहर आ जाएगी। इसे कई बार घुमाएं ताकि पूरी तरह से साफ हो जाए। यह तरीका थोड़ा मेहनत वाला हो सकता है, लेकिन यह बहुत असरदार है और आपके रसोई के सिंक को जल्द ही ठीक कर देगा।