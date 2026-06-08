क्या खाने की चीजों को अखबार में लपेटना है सही? जानिए इसका स्वास्थ्य पर असर

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सुरक्षित विकल्प चुनें

अखबार की परतों के बजाय हम कपड़े की थैलियों या डिब्बों का उपयोग कर सकते हैं, जो सुरक्षित होते हैं और हमारे खाने को साफ-सुथरा रखते हैं। इसके अलावा हम पुनः उपयोग में आने वाले थैलों का भी उपयोग कर सकते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। इन विकल्पों से न केवल हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है, बल्कि पर्यावरण को भी कम नुकसान होता है। अगली बार जब आप बाजार जाएं तो अखबार के बजाय इन विकल्पों में सामान लाएं।