क्या खाने की चीजों को अखबार में लपेटना है सही? जानिए इसका स्वास्थ्य पर असर
क्या है खबर?
अखबार में खाने की चीजों को लपेटकर घर ले आना एक आम प्रथा है, लेकिन क्या यह स्वास्थ्य के लिए सही है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें अखबार की परतों, स्याही और पानी के अवशेष के बारे में जानना जरूरी है। इस लेख में हम जानेंगे कि अखबार में लपेटकर खाना लाना क्यों सही नहीं है और इससे क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं। यह जानकर आप सही निर्णय ले सकेंगे।
#1
अखबार की परतों का उपयोग
अखबार की परतें अक्सर हमारी सब्जियां और फल आदि लाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इन परतों पर लगी स्याही और रसायन हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। स्याही में मौजूद रसायन हमारे खाने में मिल सकते हैं, जिससे हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए, बेहतर होगा कि हम अखबार की परतों का उपयोग न करें और इसके बजाय किसी अन्य विकल्प पर विचार करें।
#2
स्याही के हानिकारक प्रभाव
अखबार की स्याही में कई तरह के रसायन होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इन रसायनों के संपर्क में आने से हमारी त्वचा पर एलर्जी हो सकती है और पाचन तंत्र भी प्रभावित हो सकता है। अगर हम अखबार में खाना लपेटकर लाते हैं तो ये रसायन हमारे खाने में मिल सकते हैं, जिससे हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए, अखबार की परतों का उपयोग करना सुरक्षित नहीं है।
#3
पानी का रिसाव और गंदगी
अखबार अक्सर गीले होते हैं, जब हम इन्हें बाजार से लाते हैं। इन गीले अखबारों में कीटाणु और फंगस हो सकते हैं, जो हमारे खाने में मिलकर हमें बीमार कर सकते हैं। इसके अलावा अखबार में लपेटकर लाए गए खाने में पानी रिसाव कर सकता है, जिससे गंदगी फैल सकती है। इस कारण अखबार की परतों का उपयोग करना सुरक्षित नहीं है। बेहतर होगा कि हम कागज के बैग या फिर अन्य विकल्प का चुनाव करें।
#4
सुरक्षित विकल्प चुनें
अखबार की परतों के बजाय हम कपड़े की थैलियों या डिब्बों का उपयोग कर सकते हैं, जो सुरक्षित होते हैं और हमारे खाने को साफ-सुथरा रखते हैं। इसके अलावा हम पुनः उपयोग में आने वाले थैलों का भी उपयोग कर सकते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। इन विकल्पों से न केवल हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है, बल्कि पर्यावरण को भी कम नुकसान होता है। अगली बार जब आप बाजार जाएं तो अखबार के बजाय इन विकल्पों में सामान लाएं।