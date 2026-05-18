क्या सोते समय लाइट जलाकर सोना सही है? जानिए सच्चाई

बहुत से लोग सोते समय कम रोशनी रखना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाइट जलाकर सोने से नींद पर क्या असर पड़ता है। कुछ लोग मानते हैं कि कम रोशनी से नींद बेहतर आती है, जबकि वैज्ञानिक शोध इसके विपरीत बताते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि सोते समय लाइट जलाने से नींद की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों यह आदत सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है।

#1 नींद के हार्मोन्स पर असर जब हम रात को लाइट जलाकर सोते हैं, तो हमारी शरीर की प्राकृतिक घड़ी यानी जैविक घड़ी प्रभावित होती है। यह घड़ी हमारे सोने-जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। अगर कमरे में रोशनी होती है, तो मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, जिससे नींद पूरी नहीं हो पाती और शरीर सही तरीके से आराम नहीं कर पाता। इससे नींद की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है।

#2 आंखों पर पड़ने वाला असर आंखों के स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। लगातार रोशनी में सोने से आंखों पर दबाव बढ़ता है और उनमें सूजन या लालिमा हो सकती है। इसके अलावा इससे आंखों की रोशनी पर भी बुरा असर पड़ सकता है। आंखों की थकान और दर्द जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इस प्रकार सोते समय कम से कम रोशनी का उपयोग करना चाहिए ताकि आंखें आराम कर सकें और स्वस्थ रहें।

Advertisement

#3 मानसिक स्वास्थ्य पर असर कमरे में रोशनी जलाकर सोने से मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। अच्छी नींद लेने के लिए अंधेरा जरूरी होता है, जिससे दिमाग आराम कर पाता है और याददाश्त बेहतर होती है। जब हम रोशनी में सोते हैं, तो दिमाग पूरी तरह से आराम नहीं कर पाता और इससे मानसिक थकान बढ़ती जाती है। इसके अलावा नींद की कमी से तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

Advertisement

#4 हार्मोनल असंतुलन सोते समय लाइट जलाने से हार्मोनल गड़बड़ी की समस्या भी हो सकती है। मेलाटोनिन के अलावा अन्य हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल भी प्रभावित होते हैं। कोर्टिसोल तनाव हार्मोन होता है, जिसका स्तर बढ़ने पर शरीर में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि वजन बढ़ना, मधुमेह का खतरा आदि। इसलिए बेहतर होगा कि सोने से पहले कमरे की लाइटें बंद कर दें ताकि शरीर सही तरीके से आराम कर सके।