पुराने पानी के गैलन को फेंकने के बजाय उनका इस तरह से करें इस्तेमाल

अधिकतर लोग पानी के गैलन का इस्तेमाल पानी पीने के बाद फेंक देते हैं, लेकिन आप चाहें तो इन्हें कई बेहतरीन तरीकों से दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे आप अपने घर को सजा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं और कई अन्य उपयोगी चीजें बना सकते हैं। आइए आज हम आपको पानी के गैलन को दोबारा इस्तेमाल करने के कुछ बेहतरीन तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप अपने घर में कुछ नया और उपयोगी बना सकते हैं।

#1 पौधे लगाएं पानी के गैलन का सबसे आसान और उपयोगी तरीका है कि आप उसमें पौधे लगा सकते हैं। अगर आपके पास पुराने पानी के गैलन हैं, तो उन्हें काटकर उसमें मिट्टी डालें और अपने घर के अंदर या बाहर पौधे लगाएं। इससे आपका घर हरा-भरा दिखेगा और पर्यावरण के प्रति आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। आप इसमें छोटे-छोटे फूल वाले पौधे भी लगा सकते हैं, जो आपके घर को सुंदर बनाएंगे और ताजगी भी देंगे।

#2 पौधों को पानी देने का साधन बनाएं पानी के गैलन से आप पौधों को पानी देने का साधन भी बना सकते हैं। इसके लिए गैलन के ढक्कन पर छोटे-छोटे छेद कर दें और जब आपको पौधों को पानी देना हो तो इसका इस्तेमाल करें। इससे आपके पौधे अच्छे से पानी पायेंगे और उनका विकास भी बेहतर होगा। यह तरीका न केवल आपके पौधों के लिए फायदेमंद है, बल्कि आपके गैलन का भी सही इस्तेमाल हो सकेगा और वे बेकार होने से बचेंगे।

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#3 फर्नीचर बनाएं अगर आप थोड़ा रचनात्मकता दिखाना चाहते हैं, तो पानी के गैलन से फर्नीचर भी बना सकते हैं। इसके लिए कई सारे गैलन्स को एक साथ जोड़कर टेबल या कुर्सी बनाई जा सकती है। इसे आप अपने बालकनी या गार्डन एरिया में रख सकते हैं, जिससे वह जगह आकर्षक लगेगी। इस तरह आप पुराने पानी के गैलन्स का इस्तेमाल करके कई उपयोगी और सुंदर वस्तुएं बना सकते हैं, जो आपके घर को नया रूप देंगी।

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