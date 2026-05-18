आरामदायक छुट्टियों के लिए भारत के ये हैं सबसे खूबसूरत जंगल रिसॉर्ट्स

भारत में जंगल रिसॉर्ट्स की कोई कमी नहीं है। ये रिसॉर्ट्स आपको प्रकृति के करीब ले जाते हैं और एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं। यहां आप न केवल वन्यजीवन को देख सकते हैं, बल्कि ताजगी भरी हवा में सुकून भरे पल भी बिता सकते हैं। इस लेख में हम आपको भारत के कुछ बेहतरीन जंगल रिसॉर्ट्स के बारे में बताएंगे, जहां आप अपनी अगली छुट्टी बिता सकते हैं।

#1 बांदीपुर जंगल लॉज, कर्नाटक बांदीपुर जंगल लॉज कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क में स्थित है। यह जगह अपने बाघों के लिए मशहूर है। यहां आप सफारी का आनंद ले सकते हैं और कई तरह के जानवरों को देख सकते हैं। इस रिसॉर्ट में ठहरने के लिए आरामदायक टेंट्स उपलब्ध हैं, जो आपको जंगल के बीच एक सुकून भरा अनुभव प्रदान करते हैं। यहां आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं।

#2 रणथंभौर विलेज रिजॉर्ट, राजस्थान रणथंभौर विलेज रिजॉर्ट राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क के पास स्थित एक खूबसूरत जगह है। यहां आप बाघों को देखने के लिए मशहूर सफारी कर सकते हैं। इस रिसॉर्ट में पारंपरिक राजस्थानी सजावट की गई है, जो आपको राजसी अनुभव प्रदान करती है। यहां आप स्थानीय संस्कृति को भी करीब से जान सकते हैं और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, जैसे कि लोक नृत्य और संगीत कार्यक्रम।

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#3 जंगल लॉज, महाराष्ट्र जंगल लॉज महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में स्थित एक अनोखी जगह है। यह रिसॉर्ट आपको जंगल के बीच एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। यहां आप न केवल वन्यजीवन को देख सकते हैं, बल्कि ताजगी भरी हवा में सुकून भरे पल भी बिता सकते हैं। जंगल लॉज में ठहरने के लिए आरामदायक टेंट्स उपलब्ध हैं, जो आपको जंगल के बीच एक सुकून भरा अनुभव प्रदान करते हैं। यहां आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं।

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