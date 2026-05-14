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भारत के सबसे खूबसूरत हाइवे, जहां से गुजरना है एक यादगार अनुभव
इन हाईवे पर सफर करते समय कैमरा बंद करने का मन नहीं करेगा

भारत के सबसे खूबसूरत हाइवे, जहां से गुजरना है एक यादगार अनुभव

लेखन अंशिका शुक्ला
May 14, 2026
04:16 pm
क्या है खबर?

भारत में कई ऐसे हाइवे हैं, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मनमोहक दृश्यों के लिए जाने जाते हैं। ये हाइवे न केवल यात्रा को आरामदायक बनाते हैं, बल्कि आपको अनोखे अनुभव भी प्रदान करते हैं। चाहे पहाड़ हों या समुद्र तट, हर जगह का अपना एक अलग आकर्षण है। आइए आज हम आपको भारत के कुछ सबसे खूबसूरत हाइवे के बारे में बताते हैं, जहां से होकर गुजरना एक यादगार अनुभव हो सकता है।

#1

मनाली-लेह सड़क मार्ग

मनाली से लेह तक का सफर सबसे रोमांचक और खूबसूरत सड़कों में से एक है। यह मार्ग हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच से गुजरता है, जहां हर मोड़ पर नया दृश्य देखने को मिलता है। इस रास्ते पर कई छोटे-छोटे गांव, झीलें और बर्फीले पहाड़ आते हैं, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना देते हैं। यहां का सफर न केवल आंखों को सुकून देता है, बल्कि आपको प्रकृति के करीब ले जाता है।

#2

मुंबई-पुणे मार्ग

मुंबई से पुणे तक का सफर मुंबई-पुणे मार्ग बनने के बाद अब आसान हो गया है। इस मार्ग पर चलते हुए आपको हरे-भरे जंगल, पहाड़ियां और घाटियां देखने को मिलेंगी। यहां का रास्ता बहुत ही सुंदर और आरामदायक है, जिससे आप बिना किसी परेशानी के अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस रास्ते पर कई छोटे-छोटे ढाबे भी हैं, जहां आप स्थानीय खाने का मजा ले सकते हैं।

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#3

कश्मीर-लेह मार्ग

कश्मीर-लेह मार्ग भी एक शानदार अनुभव प्रदान करता है, जो आपको सर्दियों में बंद रहता है, लेकिन गर्मियों में यह खुल जाता है। इस मार्ग पर चलते हुए आपको खूबसूरत झीलें, बर्फीले पहाड़ और बर्फ से ढकी चोटियां देखने को मिलेंगी। यहां का सफर बहुत ही रोमांचक और यादगार है, जो आपको प्रकृति के करीब ले जाता है। इस रास्ते पर कई छोटे-छोटे गांव और झीलें भी आती हैं, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना देते हैं।

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#4

शिमला-मनाली मार्ग

शिमला-मनाली मार्ग भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जो आपको पहाड़ों की सुंदरता का अनुभव कराता है। इस मार्ग पर चलते हुए आपको हरे-भरे जंगल, बर्फ से ढके पहाड़ और छोटे-छोटे गांव देखने को मिलते हैं। यहां का सफर बहुत ही रोमांचक और यादगार है, जो आपको प्रकृति के करीब ले जाता है। इस रास्ते पर कई छोटे-छोटे ढाबे भी हैं, जहां आप स्थानीय खाने का आनंद ले सकते हैं।

#5

चेन्नई-पुदुचेरी मार्ग

चेन्नई-पुदुचेरी मार्ग बनने के बाद से चेन्नई से पुदुचेरी तक का सफर अब आसान हो गया है। इस मार्ग पर चलते हुए आपको समुद्र तट, नारियल के पेड़ और सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। यहां का सफर बहुत ही आरामदायक और खूबसूरत है, जिससे आप बिना किसी परेशानी के अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस रास्ते पर कई छोटे-छोटे ढाबे भी हैं, जहां आप स्थानीय खाने का मजा ले सकते हैं।

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