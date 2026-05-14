भारत के बेहतरीन पहाड़ी किले, जहां से दिखते हैं शानदार दृश्य

हिल फोर्ट्स भारत के उन आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक हैं, जो न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ऐतिहासिक महत्व के कारण भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये किलें पहाड़ों पर स्थित होती हैं, जहां से चारों ओर के नजारे देखने लायक हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे हिल फोर्ट्स के बारे में बताएंगे, जो आपकी यात्रा को यादगार बना सकते हैं।

#1 चित्तौड़गढ़ किला (राजस्थान) चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान का सबसे बड़ा और प्राचीन किला है। यह उदयपुर से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित है और इसकी दीवारें राजपूत इतिहास की गवाह हैं। यहां पर विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी महल और मीरा मंदिर जैसे कई महत्वपूर्ण स्थल हैं। इस किले तक पहुंचने के लिए आपको पहाड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो चारों ओर का नजारा बेहद खूबसूरत लगता है।

#2 शिमला हिल्स किला (हिमाचल प्रदेश) शिमला हिल्स किला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित एक मशहूर पर्यटन स्थल है। यह किला ब्रिटिश काल के दौरान बनाया गया था, ताकि अंग्रेजी सरकार अपने प्रशासनिक कामकाज कर सकें। यहां पर ग्रीष्मकालीन महल, क्राइस्ट चर्च और स्कैंडल पॉइंट जैसे स्थल देखने लायक हैं। शिमला हिल्स किला तक पहुंचना आसान है, क्योंकि सड़कें अच्छी बनी हुई हैं। यहां से चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा बेहद खूबसूरत लगता है।

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