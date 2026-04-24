खुद को तरोताजा करना है महसूस, तो जरूर जाएं भारत के ये 5 सबसे स्वच्छ समुद्र तट

भारत में कई खूबसूरत समुद्र तट हैं, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साफ-सफाई के लिए जाने जाते हैं। ये समुद्र तट न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी आराम करने और ताजगी महसूस करने का बेहतरीन स्थान हैं। इस लेख में हम आपको भारत के कुछ सबसे स्वच्छ समुद्र तटों के बारे में बताएंगे, जहां आप शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं।

#1 गोवा का अगोंडा बीच गोवा का अगोंडा बीच अपने शांत माहौल और साफ पानी के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान परिवार के साथ समय बिताने और बच्चों के साथ खेलने के लिए आदर्श है। यहां की सफेद रेत और नीला पानी पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। अगोंडा बीच पर आप सूर्योदय और सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहां आप पानी के खेलों का भी आनंद ले सकते हैं।

#2 तमिलनाडु का माहिम बीच तमिलनाडु का माहिम बीच एक छुपा हुआ खजाना है, जो अपनी साफ-सफाई और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह जगह उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो शांति और सुकून की तलाश में हैं। यहां का नीला पानी और हरे-भरे पेड़-पौधे आपको प्रकृति के करीब लाते हैं। माहिम बीच पर आप टहल सकते हैं, ताजगी महसूस कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं।

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#3 केरलम का वर्कला बीच केरलम का वर्कला बीच अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साफ-सफाई के लिए मशहूर है। यहां का लाल बलुआ तट और नीला पानी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वर्कला बीच पर आप सूर्योदय और सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहां आप आयुर्वेदिक मालिश का आनंद भी ले सकते हैं, जो आपकी थकान मिटाने में मदद करेगा। यह जगह परिवार के साथ समय बिताने और आराम करने के लिए आदर्श है।

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#4 गुजरात का दीव बीच गुजरात का दीव बीच अपने शांत वातावरण और साफ-सफाई के लिए जाना जाता है। यह जगह उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो शांति और सुकून की तलाश में हैं। दीव बीच पर आप टहल सकते हैं, ताजगी महसूस कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। यहां का नीला पानी और हरे-भरे पेड़-पौधे आपको प्रकृति के करीब लाते हैं।