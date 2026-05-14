भारतीय मौसम का स्वास्थ्य पर पड़ता है बहुत बड़ा प्रभाव, जानें कैसे

भारतीय मौसम का स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। हर मौसम की अपनी चुनौतियां और फायदे हैं, जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे गर्मियों में पानी पीना जरूरी है, वहीं सर्दियों में त्वचा का खास ख्याल रखना चाहिए। बारिश के मौसम में बैक्टीरिया से बचना जरूरी है। इस लेख में हम हर मौसम से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जानेंगे, जिससे आप स्वस्थ रह सकें और हर मौसम का भरपूर आनंद ले सकें।

#1 गर्मियों में पानी का सेवन है जरूरी गर्मियों में बढ़ती गर्मी और उमस के कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इससे बचने के लिए दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं और नारियल पानी, ताजे फलों का रस या छाछ का सेवन करें। इसके अलावा तरबूज, खरबूज जैसे पानी से भरपूर फल खाएं। ठंडे पेय जैसे नींबू पानी या आम पना भी शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं।

#2 बारिश में बैक्टीरिया से रहें सुरक्षित बारिश के दौरान बैक्टीरिया और वायरस फैलने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे कई बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए बारिश के मौसम में साफ-सफाई का खास ध्यान रखें। पानी उबालकर पीएं या फिल्टर्ड पानी का उपयोग करें। सब्जियों और फलों को अच्छी तरह धोकर ही खाएं। बारिश में बाहर जाने से बचें और जब भी घर से बाहर निकलें तो छाता साथ रखें ताकि गीले कपड़े न हों। इसके अलावा हाथों को नियमित रूप से धोते रहें।

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#3 सर्दियों में त्वचा का रखें ख्याल सर्दियों में ठंडी हवाओं के कारण त्वचा सूखी हो जाती है, इसलिए इसे नमी देने वाले क्रीम का उपयोग करें। दिन में दो बार क्रीम लगाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा होंठों की सूखी त्वचा से छुटकारा पाने के लिए लिपबाम का इस्तेमाल करें। ठंड से बचने के लिए गर्म पानी से स्नान करें और नहाने के बाद त्वचा पर नारियल तेल लगाएं। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें।

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