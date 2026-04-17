भारतीय पर्यटक इन 5 विदेशी जगहों पर कम बजट में कर सकते हैं यात्रा

अगर आप इस साल अपने परिवार या दोस्तों के साथ कोई विदेश यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बजट के अनुसार यात्रा करने वाली जगहें खोज रहे हैं तो आपको भारत के पड़ोसी देशों में अच्छी जगहें मिल सकती हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी विदेशों की यात्रा के बारे में बताते हैं, जो भारतीय पर्यटकों की पसंदीदा हैं और कम बजट में भी हैं।

#1 थिम्पू (भूटान) भूटान की राजधानी थिम्पू एक खूबसूरत जगह है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जानी जाती है। यहां आप पारंपरिक भूटानी वास्तुकला को देख सकते हैं और स्थानीय बाजारों में खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा थिम्पू में आप ताशी चोजो, बुद्धा पॉइंट, ट्रांसपेरेंट ब्रिज, बुद्धा पॉइंट, चांगलिमिथांग वॉर मेमोरियल चोर्टेन और थिम्पू चिड़ियाघर आदि जगहों की यात्रा कर सकते हैं। यहां की यात्रा के लिए आपको लगभग 26 हजार रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं।

#2 लापता (म्यांमार) म्यांमार का लापता एक छोटा सा शहर है, जो अपने हरे-भरे पहाड़ों और शांत झीलों के लिए मशहूर है। यहां आप ट्रेकिंग कर सकते हैं और स्थानीय गांवों का दौरा कर सकते हैं। इसके अलावा लापता में आप लापता झील, लापता गांव, लापता माउंटेन रिजर्व नेशनल पार्क, लापता झील, लापता गांव, लापता माउंटेन रिजर्व नेशनल पार्क आदि जगहों की यात्रा कर सकते हैं। यहां की यात्रा के लिए आपको लगभग 24 हजार रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं।

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#3 काठमांडू (नेपाल) नेपाल की राजधानी काठमांडू एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यहां आपको कई पुराने मंदिर और स्तूप मिलेंगे। पाटन, भक्तापुर और काठमांडू दरबार स्क्वायर जैसे स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा काठमांडू में आप पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्धनाथ स्तूप, थमेल, नारायणहिति पैलेस म्यूजियम, गोरखा म्यूजियम और काठमांडू दरबार स्क्वायर आदि जगहों की यात्रा कर सकते हैं। यहां की यात्रा के लिए आपको लगभग 25 हजार रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं।

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#4 माले (मालदीव) मालदीव की राजधानी माले एक छोटा सा शहर है, जो अपने सफेद रेत वाले समुद्र तटों और नीले पानी के लिए जाना जाता है। यहां आप स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और अन्य जल गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा माले में आप हुल्हुमाले बीच, एचएए. अलिफ अलिफु, वेलिगंदू, माफुशी, थुलुस्दू, नॉर्थ माले एटोल, माले शहर, हुल्हुमाले बीच, एचएए. अलिफ अलिफु, वेलिगंदू, माफुशी, थुलुस्दू, नॉर्थ माले एटोल आदि जगहों की यात्रा कर सकते हैं। यहां की यात्रा के लिए आपको लगभग 30 हजार रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं।