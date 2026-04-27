भारतीय नागरिक बिना वीजा के कर सकते हैं इन 5 देशों की यात्रा, आप भी जानिए

आजकल कई लोग घूमने के लिए विदेश जाना पसंद करते हैं। अगर आप भी विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले अपने बजट और खर्चे पर ध्यान दें। खासकर अगर आप विदेश में कम खर्च में घूमना चाहते हैं, तो आपके लिए ऐसे देशों का चयन करना चाहिए, जहां आपको वीजा की जरूरत न पड़े, क्योंकि वीजा के लिए आपको फीस भी भरनी पड़ती है। आइए कुछ देशों के बारे में जानते हैं।

#1 थाईलैंड थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक एक खूबसूरत शहर है, जो अपने आधुनिक और पारंपरिक संस्कृति का बेहतरीन मेल प्रस्तुत करता है। यहां आप शॉपिंग मॉल, मंदिरों, समुद्र तटों और पार्कों का आनंद ले सकते हैं। थाईलैंड में कई ऐसी जगहें हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहां की यात्रा करने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, थाईलैंड घूमने के लिए अपने पास 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति की राशि रखना न भूलें।

#2 श्रीलंका श्रीलंका एक ऐसा देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां आकर आप चाय बागान, समुद्र तट और वन्यजीवों को देख सकते हैं। इसके अलावा यहां के लोगों की मेहमाननवाजी भी बहुत अच्छी है। यहां की यात्रा करने के लिए भी आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, श्रीलंका घूमने के लिए अपने पास 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति की राशि रखना न भूलें।

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#3 मलेशिया मलेशिया एक ऐसा देश है, जो अपने आधुनिकता और प्रकृति का बेहतरीन मेल प्रस्तुत करता है। यहां आकर आप कुआलालंपुर की पेट्रोनास टावर्स, ग्रीनहाउस फार्म, माउंट किन्नबालु और गुफाओं को देख सकते हैं। इसके अलावा यहां के लोगों की मेहमाननवाजी भी बहुत अच्छी है। यहां की यात्रा करने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, मलेशिया घूमने के लिए अपने पास 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति की राशि रखना न भूलें।

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#4 नेपाल नेपाल एक ऐसा देश है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यहां आकर आप हिमालय की चोटियों को देख सकते हैं। नेपाल में कई मंदिर, झरने और पहाड़ हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहां की यात्रा करने के लिए भी आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, नेपाल घूमने के लिए अपने पास 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति की राशि रखना न भूलें।