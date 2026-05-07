मानसून के दौरान घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये द्वीप, बनाएं यात्रा की योजना

द्वीपों की यात्रा करना एक अनोखा अनुभव हो सकता है। भारत में कई खूबसूरत द्वीप हैं, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाने जाते हैं। यहां आप समुद्र तटों पर आराम कर सकते हैं, विभिन्न जल गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं और स्थानीय संस्कृति को जान सकते हैं। इन द्वीपों पर आने से आपको शांति और सुकून मिलेगा। आइए आज हम आपको भारत के 4 बेहतरीन द्वीपों के बारे में बताते हैं।

#1 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यह लगभग 572 द्वीपों का समूह है। यह जगह अपनी साफ-सुथरी और नीले पानी वाली समुद्र तटों के लिए मशहूर है। यहां आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और नाव की सवारी जैसी कई जल गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के स्थानीय बाजारों में आप सस्ती दरों पर सामान खरीद सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे।

#2 लक्षद्वीप लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों का समूह है, जो भारत के पश्चिमी तट पर है। यहां के सफेद रेत वाले समुद्र तट और नीला पानी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहां आप काइट सर्फिंग, विंड सर्फिंग और स्कूबा डाइविंग जैसी कई जल गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे।

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#3 माजुली माजुली असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित एक बड़ा द्वीप है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। यहां असमिया संस्कृति को करीब से देखने को मिलता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति आपकी यात्रा को खास बना देंगे। यहां पर कई छोटे-छोटे गांव हैं, जहां आप स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी जीवनशैली को समझ सकते हैं। यह जगह काफी खूबसूरत है।

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