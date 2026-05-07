भारत में हैं कई खूबसूरत किले, एक बार जरूर करें इनका रुख

भारत में कई खूबसूरत किले हैं, जो इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। ये किले न केवल स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण हैं, बल्कि इनमें छिपे रहस्य और कहानियां भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। अगर आपको इतिहास और पुरानी वास्तुकला में रुचि है, तो इन किलों का दौरा आपके लिए एक यादगार अनुभव हो सकता है। यहां हम आपको पांच बेहतरीन किलों के बारे में बताएंगे, जहां आपको एक बार जरूर जाना चाहिए।

#1 मेहरानगढ़ किला (जोधपुर) मेहरानगढ़ किला जोधपुर में स्थित है और इसे 'सूर्यनगरी' के नाम से भी जाना जाता है। यह किला पहाड़ी पर स्थित होने के कारण पूरे शहर का शानदार नजारा प्रस्तुत करता है। इस किले का निर्माण राव जोधा सिंह ने 1459 में करवाया था। यहां आप कई तरह की पुरानी कला और शिल्प देख सकते हैं। इसके अलावा किले के संग्रहालय में राजस्थानी इतिहास से जुड़ी कई चीजें भी देखी जा सकती हैं।

#2 गोलकुंडा किला (हैदराबाद) गोलकुंडा किला हैदराबाद के पास स्थित एक ऐतिहासिक जगह है, जो अपने खास ध्वनि प्रणाली के लिए जाना जाता है। इस किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में झाला राजवंश ने किया था। यहां आप इस किले की बड़ी दीवारें, दरवाजे और निगरानी टावर देख सकते हैं, जो उस समय की सुरक्षा व्यवस्था को दर्शाते हैं। इसके अलावा इस किले से पूरे हैदराबाद शहर का नजारा भी देखा जा सकता है।

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#3 आमेर फोर्ट (जयपुर) आमेर फोर्ट जयपुर में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसे राजपूत वास्तुकला शैली में बनाया गया था। यह किला अरावली पहाड़ियों पर स्थित है और यहां तक पहुंचने के लिए हाथी की सवारी उपलब्ध होती है। इस किले की दीवारें, दरवाजे और मंदिर बेहद खूबसूरत हैं, जो राजपूत काल की समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं। इसके अलावा यहां स्थित शीश महल में दीवारों पर लगे शीशे रात के समय चमकते हुए दिखते हैं।

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#4 रणथंभौर फोर्ट (राजस्थान) रणथंभौर फोर्ट राजस्थान में स्थित एक ऐतिहासिक धरोहर स्थल है, जो रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर आता है। इस किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में चौहान राजवंश द्वारा किया गया था। यहां आप शिकार के लिए बने पुराने महल, मंदिर और जलाशय देख सकते हैं। इसके अलावा जंगल सफारी करके जंगली जानवरों जैसे बाघ आदि को देखने का अनुभव भी लिया जा सकता है। यह स्थान इतिहास प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों दोनों के लिए आदर्श है।