नाश्ते में शामिल करें ये 5 कम समझी जाने वाली डिश, स्वास्थ्य के लिए हैं लाभदायक

भारतीय नाश्ता विविधता से भरपूर है और हर क्षेत्र में अपने अनोखे व्यंजन हैं। हालांकि, कुछ डिश को उतनी पहचान नहीं मिल पाती, जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। ये कम समझी जाने वाली डिश न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे नाश्ते की डिश के बारे में बताते हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर हैं और आपको ऊर्जा से भरपूर रख सकती हैं।

#1 इडली-सांभर इडली-सांभर दक्षिण भारतीय नाश्ते का एक लोकप्रिय विकल्प है, जिसे अक्सर हल्का और पौष्टिक माना जाता है। इडली चावल और उड़द दाल के मिश्रण से बनाई जाती हैं, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत हैं। वहीं सांभर दाल और सब्जियों से बनाया जाता है, जो फाइबर और विटामिन्स से भरपूर होता है। इस संयोजन से आपको लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है और यह पाचन को भी सुधारता है। इसे नारियल की चटनी के साथ परोसें।

#2 पोहा पोहा एक सरल और स्वादिष्ट नाश्ता है, जो चपटा चावल, मूंगफली, प्याज, आलू और मसालों से बनाया जाता है। यह फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है, जो पाचन को सुधारता है। इसे तैयार करना भी आसान है और इसका स्वाद भी बेहतरीन है। पोहा में हल्दी, सरसों, करी पत्ते और नींबू का उपयोग किया जाता है, जिससे यह और भी पौष्टिक बनता है। इसे नारियल की चटनी के साथ परोसें।

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#3 उपमा उपमा एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जो सूजी से बनाया जाता है और इसमें सब्जियां मिलाई जाती हैं। यह फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है। इसे बनाने के लिए सूजी को भूनकर उसमें तेल में तले हुए मसाले, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च मिलाए जाते हैं। उपमा में अजवाइन, सरसों, करी पत्ते और मूंगफली का उपयोग किया जाता है, जिससे इसका स्वाद बढ़ता है। इसे नारियल की चटनी के साथ परोसें।

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#4 दही बड़ा दही बड़ा उत्तर भारतीय व्यंजन है, जिसमें उबले हुए आलू, बेसन, दही और मसाले मिलाए जाते हैं। यह प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होता है। इसे बनाने के लिए उबले हुए आलू को मैश करके उसमें बेसन मिलाया जाता है और गोल-गोल छोटे बड़े बनाए जाते हैं। इन्हें तेल में तला जाता है, फिर ठंडे पानी में भिगोया जाता है ताकि ये नरम हो जाएं। इन्हें दही और चटनी के साथ परोसा जाता है।