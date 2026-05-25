राजस्थान: जोधपुर की यात्रा में शामिल करें ये 5 जगहें, मिलेगा एक बेहतरीन अनुभव

राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित जोधपुर को 'ब्लू सिटी' के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर अपनी नीले रंग की दीवारों के लिए मशहूर है और यहां कई ऐतिहासिक किलें हैं। जोधपुर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। यहां की वास्तुकला, संस्कृति और इतिहास पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगर आप जोधपुर की यात्रा करने वाले हैं तो ये 5 जगहें आपके सफर को यादगार बना सकती हैं।

#1 मेहरानगढ़ किला मेहरानगढ़ किला जोधपुर का सबसे प्रमुख आकर्षण है। यह किला पहाड़ी पर स्थित है और यहां से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है। इस किले का निर्माण राजा मान सिंह ने 1460 में करवाया था। किले के अंदर कई संग्रहालय हैं, जहां आप राजस्थानी कला और संस्कृति को देख सकते हैं। यहां प्राचीन हथियार, चित्रकला और अन्य ऐतिहासिक चीजें भी देखने को मिलेंगी। किले तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं।

#2 उम्मेद भवन महल उम्मेद भवन महल जोधपुर का एक शानदार महल है, जिसे महाराजा उम्मेद सिंह ने बनवाया था। यह महल 1940 में पूरा हुआ था और अब इसका एक हिस्सा होटल के रूप में उपयोग किया जाता है। यहां आप महाराजा द्वारा इस्तेमाल किए गए सामान, कपड़े और अन्य वस्तुएं देख सकते हैं। इस महल में एक संग्रहालय भी है, जहां आप राजस्थानी कला और संस्कृति को देख सकते हैं। यहां की इमारत की बनावट बहुत खूबसूरत है।

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#3 जसवंत थड़ा जसवंत थड़ा एक सुंदर स्मारक है, जिसे महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनाया गया था। यह स्मारक सफेद संगमरमर से बना हुआ है और बहुत ही आकर्षक दिखता है। यहां आप शांति का अनुभव कर सकते हैं और सुंदर बगीचों का आनंद ले सकते हैं। इस स्मारक में कई मूर्तियां और चित्रकला भी देखी जा सकती हैं, जो राजस्थानी कला को दर्शाती हैं। यह जगह फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी आदर्श है।

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#4 मंडोर गार्डन मंडोर गार्डन जोधपुर का एक प्रमुख उद्यान स्थल है, जहां पर्यटक आराम कर सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। इस उद्यान में कई मंदिर, छतरियां और स्मारक बने हुए हैं, जो राजपूत वास्तुकला को दर्शाते हैं। यहां आप परिवार संग पिकनिक भी मना सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं। इसके अलावा यहां कई प्रकार के फूल और पौधे भी देखे जा सकते हैं, जो इस उद्यान को और भी सुंदर बनाते हैं।