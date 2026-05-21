भागदौड़ भरी जिंदगी में भूले-बिसरे व्यंजनों को बनाएं अपनी डाइट का हिस्सा, जानिए रेसिपी

आजकल लोग सेहत की देखभाल के लिए ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपनी खाने की आदतों में पोषक तत्वों से भरपूर चीजों को शामिल करने लगे हैं। हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो खाने के नाम पर स्वाद से समझौता करते हैं। ऐसे उन लोगों के लिए आज हम कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी लेकर आए हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छे हैं। आइए इन व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं।

#1 काबुली चना की कचौड़ी सबसे पहले काबुली चने को रातभर पानी में भिगोकर रख दें। इसके बाद चनों का पानी निकालकर उन्हें मिक्सी में पीसकर एक कटोरे में डालें, फिर इसमें अदरक, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक और थोड़ा-सा तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब एक बर्तन में सूजी, नमक और तेल मिलाकर पानी से गूंथ लें। इसके बाद सूजी वाले आटे की छोटी लोई बनाकर उसमें चने का मिश्रण भरकर कचौड़ी बना लें।

#2 चावल का मीठा हलवा इसके लिए पहले चावल को धोकर पानी में भिगो दें, फिर एक पैन में पानी गर्म करें और उसमें चावल डालकर पकाएं। अब इसमें चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं। इसके बाद घी गर्म करें और उसमें सूखे मेवे भूनें। इसके बाद चावल वाले मिश्रण में सूखे मेवे मिलाएं। इसके बाद इसे गर्मागर्म परोसें। यह व्यंजन फाइबर से भरपूर होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रख सकता है।

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#3 काजू का मीठा पुलाव सबसे पहले दूध को गर्म करें और उसमें चावल डालकर अच्छी तरह पकाएं। जब चावल नरम हो जाएं, तब इसमें चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं। दूसरी ओर घी गर्म करके काजू हल्का सुनहरा होने तक भून लें। अब भुने हुए काजू को चावल वाले मिश्रण में डालकर अच्छे से मिलाएं। तैयार व्यंजन को गर्मागर्म परोसें। यह व्यंजन विटामिन-ई से भरपूर होती है, जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करती है।

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