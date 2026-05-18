भारत में इन 5 जगहों पर रात के बाजार हैं बहुत मशहूर, जरूर करें इनका रुख

भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां रात के बाजार बहुत मशहूर हैं। ये बाजार न केवल खरीदारी का मौका देते हैं, बल्कि स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली को भी करीब से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। यहां आप विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प, कपड़े, गहने और खाने-पीने की चीजें खरीद सकते हैं। आइए आज हम आपको भारत के 5 प्रमुख रात के बाजारों के बारे में बताते हैं, जहां आपको एक बार जरूर जाना चाहिए।

#1 दिल्ली का पहाड़गंज दिल्ली का पहाड़गंज एक प्रमुख रात का बाजार है, जो अपनी अनोखी खरीदारी और खाने-पीने की जगहों के लिए जाना जाता है। यहां आपको हर तरह की चीजें मिल जाएंगी, चाहे वह कपड़े हों, जूते हों या घर की सजावट के सामान। इसके अलावा यहां कई छोटे-छोटे रेस्टोरेंट और ढाबे भी हैं, जहां आप दिल्ली के मशहूर स्ट्रीट फूड का आनंद ले सकते हैं। यहां की हलचल और चहल-पहल आपको एक अलग ही अनुभव देगी।

#2 मुंबई का लिंकिंग रोड मुंबई का लिंकिंग रोड भी एक मशहूर रात का बाजार है। यह जुहू से बांद्रा तक फैला हुआ है और यहां आपको चलन में कपड़े, जूते, बैग और अन्य सामान मिलेंगे। यहां की दुकानों में आपको नए फैशन के कपड़े मिलेंगे जो आपकी अलमारी को नया रूप देंगे। इसके अलावा यहां खाने-पीने की कई जगहें भी हैं, जहां आप मुंबई के स्ट्रीट फूड का मजा ले सकते हैं।

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#3 बेंगलुरु का ब्रिगेड रोड बेंगलुरु का ब्रिगेड रोड भी एक अहम रात का बाजार है। यह शहर के केंद्र में स्थित है और यहां आपको हर तरह की दुकानें मिलेंगी। यहां की दुकानों में आपको नए फैशन के कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान और अन्य वस्त्र मिलेंगे। इसके अलावा यहां कई रेस्टोरेंट और कैफे भी हैं, जहां आप दोस्तों के साथ बैठकर चाय-कॉफी का आनंद ले सकते हैं। यहां की चहल-पहल और भीड़ आपको एक अलग ही अनुभव देगी।

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#4 चेन्नई का एनजीओ रोड चेन्नई का एनजीओ रोड भी एक मशहूर रात का बाजार है। यह जगह खासतौर से युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि यहां नए फैशन के कपड़े और एक्सेसरीज मिलती हैं। यहां की दुकानों में आपको हर तरह की वस्त्र मिलेंगी, जो आपकी स्टाइल को नया रूप देंगे। इसके अलावा यहां खाने-पीने की कई जगहें भी हैं, जहां आप तमिलनाडु की पारंपरिक डिशेज का आनंद ले सकते हैं।