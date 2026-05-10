स्ट्रीट फूड पसंद है तो माइक्रोवेव में बनाएं ये 5 स्वास्थ्यवर्धक विकल्प, आसान है रेसिपी

स्ट्रीट फूड का मजा अलग ही होता है, लेकिन इनमें अक्सर तेल और मसालों की अधिकता होती है। अगर आप सेहत का ध्यान रखते हैं, तो आपको स्ट्रीट फूड से परहेज करना पड़ता है। आइए आज हम आपको स्ट्रीट फूड की कुछ ऐसी रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप माइक्रोवेव में आसानी से बना सकते हैं और ये स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहतमंद भी हैं। यहां जानिए इन स्ट्रीट फूड की विधियां।

#1 पनीर टिक्का पनीर टिक्का एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जिसे आप माइक्रोवेव में आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए पनीर को दही और मसालों के मिश्रण में भिगोकर रखें। फिर इसे माइक्रोवेव ट्रे में रखें और 10-15 मिनट तक पकाएं। यह स्नैक प्रोटीन से भरपूर होता है और इसमें कम तेल का इस्तेमाल होता है। इसे हरी चटनी के साथ परोसें। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है।

#2 आलू चाट आलू चाट एक मजेदार और स्वादिष्ट स्नैक है, जिसे आप माइक्रोवेव में बना सकते हैं। उबले हुए आलू को छोटे टुकड़ों में काटकर उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नींबू का रस मिलाएं। ऊपर से भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक छिड़कें। इसे थोड़ी देर माइक्रोवेव में गर्म करने के बाद परोसें। यह चाट न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें मौजूद आलू फाइबर और विटामिन्स से भरपूर होते हैं।

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#3 वेज भेल वेज भेल एक हल्का-फुल्का स्नैक है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए चिउड़े को माइक्रोवेव में थोड़ा गर्म करें। फिर इसमें कटे हुए प्याज, टमाटर, खीरा, हरी मिर्च, धनिया पत्ती डालें। ऊपर से नींबू का रस, भूना जीरा पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह भेल आपको ताजगी देगा और इसमें कम कैलोरी होती हैं, जिससे यह सेहतमंद विकल्प बनता है।

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#4 पाव भाजी पाव भाजी एक क्लासिक स्ट्रीट फूड डिश है, जिसे आप माइक्रोवेव में आसानी से बना सकते हैं। सब्जियों को उबालकर उन्हें मैश करें, फिर इसमें मक्खन और मसालों का मिश्रण डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अलग से पाव को भी थोड़ी देर गर्म करें। इसे गर्मागर्म भाजी के साथ परोसें। यह डिश न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें मौजूद सब्जियां आपके शरीर को पोषण देती हैं और सेहतमंद विकल्प बनाती हैं।