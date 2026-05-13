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युवा यात्री हैं तो भारत की इन 5 जगहों पर जाकर आजमाएं रोमांचक गतिविधियां
भारत की इन 5 जगहों पर मिलेगा एडवेंचर का असली मजा

युवा यात्री हैं तो भारत की इन 5 जगहों पर जाकर आजमाएं रोमांचक गतिविधियां

लेखन अंशिका शुक्ला
May 13, 2026
05:22 pm
क्या है खबर?

भारत में रोमांचकारी गतिविधियों के लिए कई बेहतरीन जगहें हैं। यहां की हरियाली, पहाड़, झीलें और नदियां न केवल रोमांच प्रदान करती हैं, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता का भी अनुभव कराती हैं। चाहे आप ट्रेकिंग करना चाहते हों या नदी में राफ्टिंग, भारत में हर प्रकार के रोमांच प्रेमियों के लिए कुछ न कुछ है। इस लेख में हम आपको भारत की 5 ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आप अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं।

#1

ऋषिकेश में नदी में राफ्टिंग का मजा लें

उत्तराखंड का ऋषिकेश गंगा नदी पर राफ्टिंग के लिए मशहूर है। यहां हर साल हजारों पर्यटक आते हैं, ताकि वे इस रोमांचक गतिविधि का आनंद ले सकें। ऋषिकेश में अलग-अलग स्तर की राफ्टिंग के विकल्प उपलब्ध हैं, जिससे आप अपने अनुभव के अनुसार चुन सकते हैं। इसके अलावा यहां आप बंजी जंपिंग, झिलमिल झील में नौका विहार और पैदल यात्रा जैसी अन्य रोमांचकारी गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं।

#2

मनाली में पैराग्लाइडिंग करें

हिमाचल प्रदेश का मनाली अपने खूबसूरत नजारों और ठंडी जलवायु के लिए जाना जाता है। यहां आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, जो एक अनोखा अनुभव है। आसमान में उड़ते हुए पहाड़ों और घाटियों का दृश्य देखने लायक है। इसके अलावा मनाली में रोहतांग दर्रा, सोलंग घाटी और हिडिम्बा देवी मंदिर जैसे आकर्षण स्थल भी हैं, जहां जाकर आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं।

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#3

लद्दाख में बाइक यात्रा करें

लद्दाख की बाइक यात्रा एक यादगार अनुभव हो सकता है। यहां की सड़कों पर बाइक चलाना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। लेह-लद्दाख की यात्रा करते समय आप पैंगोंग झील, खारदुंगला दर्रा और नुब्रा घाटी जैसी जगहों पर जाकर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के बौद्ध मठ और स्थानीय संस्कृति भी देखने लायक हैं, जो आपकी यात्रा को और भी रोचक बना देंगे।

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#4

नागालैंड में स्थानीय लोगों के साथ रहें

नागालैंड उत्तर-पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है, जहां की संस्कृति बहुत ही अलग है। यहां के स्थानीय लोगों के साथ रहना एक अनोखा अनुभव हो सकता है। नागालैंड में आप पारंपरिक नाच-गाना, संगीत और खान-पान का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के हरे-भरे जंगल और पहाड़ भी देखने लायक हैं। नागालैंड की यात्रा आपको एक नई दुनिया से परिचित कराएगी, जहां की संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता मनमोहक है।

#5

कश्मीर में बर्फ पर स्कीइंग करें

जम्मू-कश्मीर भारत का सबसे खूबसूरत राज्य माना जाता है, जहां सर्दियों में स्कीइंग करना एक बेहतरीन अनुभव हो सकता है। ऐसे में गुलमर्ग जगह स्कीइंग के लिए मशहूर है। यहां बर्फ से ढके पहाड़ और खूबसूरत नजारे आपका मन मोह लेंगे। इसके अलावा कश्मीर की झीलें, बाग-बगिचे और पहाड़ भी देखने लायक हैं। इन सभी जगहों पर जाकर आप अपनी यात्रा को रोमांचक बना सकते हैं और भारत की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं।

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