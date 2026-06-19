हाइपोथायराइडिज से पीड़ित हैं? डाइट में शामिल करें ये चीजें, जल्द हो जाएंगे स्वस्थ
क्या है खबर?
हाइपोथायराइडिज एक ऐसी स्थिति है, जिसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं करती। यह हार्मोन शरीर के चयापचय को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। अगर आप शाकाहारी हैं और आपको हाइपोथायराइडिज है तो आपको अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं कि हाइपोथायराइडिज से पीड़ित लोगों को क्या-क्या खाने से फायदा हो सकता है।
#1
सोया उत्पाद
टोफू और सोया के दूध जैसे सोया उत्पाद हाइपोथायराइडिज वाले लोगों के लिए अच्छे होते हैं। इनमें प्रोटीन और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो शरीर को जरूरी पोषक तत्व देते हैं। इनके अलावा सोया उत्पादों में प्राकृतिक तत्व होते हैं, जो महिलाओं में हार्मोन के स्तर को संतुलित रखने में मदद करते हैं। सोया उत्पादों का सेवन करने से थायराइड ग्रंथि की कार्यक्षमता भी बेहतर हो जाती है।
#2
हरी पत्तेदार सब्जियां
पालक, मेथी और सरसों जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां फाइबर और विटामिन से भरपूर होती हैं, जो हाइपोथायराइडिज वाले लोगों के लिए फायदेमंद होती हैं। इनमें आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे जरूरी खनिज भी होते हैं, जो शरीर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं और थायराइड ग्रंथि की कार्यक्षमता को सुधारते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने से शरीर को साफ करने में भी मदद मिलती है, जिससे थायराइड ग्रंथि की कार्यक्षमता बेहतर होती है।
#3
फल
फल विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो हाइपोथायराइडिज वाले लोगों के लिए जरूरी होते हैं। सेब, बेरी, संतरा और केला आदि जैसे फल नियमित रूप से खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और थायराइड ग्रंथि की कार्यक्षमता बेहतर होती है। फलों में मौजूद प्राकृतिक मिठास भी ऊर्जा का अच्छा स्रोत होती है, जिससे थकान दूर होती है और मानसिक ताजगी बनी रहती है। फल खाने से पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है।
#4
दालें और फलियां
दालें और फलियां, जैसे चना, राजमा और छोले आदि प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत होते हैं। ये थायराइड ग्रंथि की कार्यक्षमता को सुधारने में मदद करते हैं। इनका सेवन करने से शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और थकान दूर होती है। दालें और फलियों में फाइबर भी होता है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाता है। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करके आप हाइपोथायराइडिज से प्रभावित लोग बेहतर महसूस करेंगे।
#5
दूध और डेयरी उत्पाद
दूध और डेयरी उत्पाद, जैसे दही और पनीर आदि कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो हाइपोथायराइडिज वाले लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें विटामिन-B12 भी होता है, जो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करता है। इनका सेवन करने से हड्डियां मजबूत रहती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। दूध और डेयरी उत्पादों में मौजूद पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि की कार्यक्षमता को बेहतर बनाते हैं।