हाइपोथायराइडिज से पीड़ित हैं? डाइट में शामिल करें ये चीजें, जल्द हो जाएंगे स्वस्थ

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दालें और फलियां

दालें और फलियां, जैसे चना, राजमा और छोले आदि प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत होते हैं। ये थायराइड ग्रंथि की कार्यक्षमता को सुधारने में मदद करते हैं। इनका सेवन करने से शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और थकान दूर होती है। दालें और फलियों में फाइबर भी होता है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाता है। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करके आप हाइपोथायराइडिज से प्रभावित लोग बेहतर महसूस करेंगे।