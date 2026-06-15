हाइपोथायरायडिज्म बनाम हाइपरथायरायडिज्म

हाइपोथायरायडिज्म बनाम हाइपरथायरायडिज्म: दोनों स्थितियों में क्या है अंतर?

लेखन सयाली 07:55 pm Jun 15, 202607:55 pm

क्या है खबर?

थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की एक अहम ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि हार्मोन बनाती है, जो शरीर में कई जरूरी कार्यों को नियंत्रित करती है। थायराइड ग्रंथि से जुड़े 2 प्रमुख विकार होते हैं हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथायरायडिज्म। ये दोनों विकार थायराइड हार्मोन के असंतुलन के कारण होते हैं, लेकिन इनके लक्षण और उपचार अलग-अलग होते हैं। आइए जानते हैं इन दोनों के बीच क्या अंतर होते हैं, ताकि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें।