त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है हाइड्रेशन, जानिए इसके कारण

हाइड्रेशन का मतलब है शरीर में पानी की सही मात्रा बनाए रखना। यह न केवल हमारे शरीर के लिए जरूरी है, बल्कि हमारी त्वचा के लिए भी अहम है। पानी हमारे शरीर के हर हिस्से तक पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है और त्वचा को भी पोषित रखता है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे सही मात्रा में पानी पीने से हमारी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहती है।

#1 पानी की कमी से क्या होता है? जब हमारे शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलता तो हम पानी की कमी का शिकार हो जाते हैं। इससे त्वचा रूखी और बेजान दिखने लगती है। पानी की कमी के कारण त्वचा पर झुर्रियां जल्दी पड़ती हैं और यह उम्र से पहले बूढ़ी दिखने लगती है। इसके अलावा पानी की कमी से त्वचा की चमक भी कम हो जाती है और वह सुस्त नजर आने लगती है। इसलिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है।

#2 पानी पीने के फायदे सही मात्रा में पानी पीने से हमारी त्वचा नमी से भरपूर रहती है, जिससे वह मुलायम और चमकदार दिखती है। पानी पीने से त्वचा की गहराई तक पोषक तत्व पहुंचते हैं, जो उसे तंदुरुस्त रखते हैं। इसके अलावा पानी पीने से त्वचा की नमी बनी रहती है, जिससे वह सूखी नहीं होती। पर्याप्त पानी पीने से त्वचा पर झुर्रियों के आने की संभावना भी कम होती है और वह जवान नजर आती है।

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#3 दिनभर में कितना पानी पिएं? एक सामान्य व्यक्ति के लिए दिनभर में 8-10 गिलास पानी पीना अच्छा माना जाता है। हालांकि, यह मात्रा हर किसी के लिए अलग हो सकती है। आपके शरीर की जरूरतें, मौसम, शारीरिक गतिविधियां आदि इस पर निर्भर करती हैं। अगर आप व्यायाम करते हैं या गर्म वातावरण में रहते हैं, तो आपको अधिक पानी की आवश्यकता हो सकती है। अपने शरीर की संकेतों को समझें और जब प्यास लगे तभी पानी पिएं।

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#4 अन्य पेय पदार्थों का सेवन केवल पानी ही नहीं बल्कि अन्य पेय पदार्थ जैसे नारियल पानी, ताजे फलों का रस आदि भी शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। ये पेय न तरोताजा करते हैं, बल्कि इनमें विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं, जो त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। हालांकि, शक्कर वाले पेय पदार्थों से बचें क्योंकि वे त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पानी की कमी को पूरा करने के लिए प्राकृतिक पेय का सेवन करना चाहिए।