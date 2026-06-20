यात्रा का नया ट्रेंड 'सॉफ्ट ट्रैवल' बन रहा है लोगों का पसंदीदा, इसके बारे में जानिए

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पैसे बचाने के लिए सही

सॉफ्ट ट्रैवल आर्थिक रूप से भी मजबूत बनने का अवसर प्रदान करती है। इसमें स्थानीय बाजारों से सामान खरीदना और छोटे होटलों में ठहरना आदि शामिल होता है, जिससे पैसे बचाए जा सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों से बातचीत करने पर आपको नई जानकारी मिलती है, जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इस प्रकार सॉफ्ट ट्रैवल एक ऐसी यात्रा शैली है, जो आराम, अनुभव, सेहत, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक रूप से मजबूत बनने पर केंद्रित है।