रातभर जागने और दिनभर सोने का असर

क्या आप दिनभर सोते हैं और रातभर जागते हैं? जानिए इसका सेहत पर असर

लेखन सयाली 10:13 am Jun 16, 202610:13 am

क्या है खबर?

आजकल कई लोग दिन में सोकर रात को जागने लगे हैं। इसका कारण है कि कई कंपनियों में लोग रात की शिफ्ट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो दिन में सोकर रात को ज्यादा काम करने के लिए जागते हैं। हालांकि, ऐसा करने से शरीर पर क्या असर पड़ता है, इस बात से वे वाकिफ नहीं है। आइए जानते हैं दिन में सोकर रातभर जगने से स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है।