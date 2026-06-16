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क्या आप दिनभर सोते हैं और रातभर जागते हैं? जानिए इसका सेहत पर असर
रातभर जागने और दिनभर सोने का असर

क्या आप दिनभर सोते हैं और रातभर जागते हैं? जानिए इसका सेहत पर असर

लेखन सयाली
Jun 16, 2026
10:13 am
क्या है खबर?

आजकल कई लोग दिन में सोकर रात को जागने लगे हैं। इसका कारण है कि कई कंपनियों में लोग रात की शिफ्ट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो दिन में सोकर रात को ज्यादा काम करने के लिए जागते हैं। हालांकि, ऐसा करने से शरीर पर क्या असर पड़ता है, इस बात से वे वाकिफ नहीं है। आइए जानते हैं दिन में सोकर रातभर जगने से स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है।

नींद

उल्टी नींद के चक्र का मतलब

उल्टी नींद का चक्र एक ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति दिन में सोने के बाद रात में जागता है। इस स्थिति में शरीर के प्राकृतिक नींद के चक्र में बदलाव आ जाता है। उल्टी नींद के चक्र को अपनाने से कई लोग अपने काम या पढ़ाई के लिए अधिक समय निकाल लेते हैं। हालांकि, इसके साथ कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि नींद की कमी, थकान और मूड में बदलाव।

फायदे

उल्टी नींद के चक्र के फायदे

उल्टी नींद के चक्र के कुछ फायदे भी हैं। इससे व्यक्ति अपने काम या पढ़ाई को अधिक समय दे सकता है और रात को शांत वातावरण में काम कर सकता है। इसके अलावा इस स्थिति में व्यक्ति को कम भीड़-भाड़ का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही यह भी सच है कि कुछ लोग इस स्थिति में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं, लेकिन यह सभी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।

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नुकसान

उल्टी नींद के चक्र के नुकसान

उल्टी नींद के चक्र के नुकसान कई हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है। इससे नींद की कमी हो सकती है, जिससे थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसके अलावा रात में जागने से मूड में बदलाव भी हो सकते हैं। इसके साथ ही लंबे समय तक इस स्थिति में रहने से आपकी भूख प्रभावित हो सकती है और शरीर दर्द कर सकता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप इस प्रणाली को अपनी आदत न बनाएं।

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निष्कर्ष

क्या ऐसा करना है सही?

रातभर जागने और दिनभर सोने से कुछ फायदे और नुकसान, दोनों हो सकते हैं। इसलिए, किसी भी बदलाव को अपनाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर आप भी उल्टी नींद का चक्र अपनाने का सोच रहे हैं तो पहले अपने शरीर की प्रतिक्रिया को समझें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें। अगर संभव हो तो इसे अपनाने से बचें।

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