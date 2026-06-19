बच्चों को हमेशा रोने से मना करते हैं? जानिए इसका मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव

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बातचीत कम कर देते हैं

बच्चों को रोने से मना करने पर वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीख नहीं पाते। इससे उनकी बातचीत करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। वे अपनी समस्याओं या चिंताओं को किसी से साझा नहीं कर पाते, जिससे उनका आत्मविश्वास भी कम होता है। इसके अलावा यह आदत उनके सामाजिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। वे दूसरों के साथ खुलकर बात नहीं कर पाते और अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते।