AI तकनीक त्वचा की देखभाल के तरीकों में कैसे ला रही है क्रांति?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) त्वचा की देखभाल के तरीकों को भी बदल रही है। अब लोग सिर्फ एक सेल्फी अपलोड करके अपनी त्वचा से जुड़ी जानकारी पा सकते हैं। AI टूल त्वचा का प्रकार, सूखापन, ऑयलीपन और मुंहासों जैसी समस्याओं को पहचान लेते हैं। इसके बाद ये सही प्रोडक्ट और देखभाल का तरीका सुझाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अंदाजे लगाने की जरूरत कम हुई है और लोगों को अपनी त्वचा के हिसाब से बेहतर सलाह मिल रही है।

#1 सेल्फी से त्वचा की जांच ऑनस्किन जैसे AI प्लेटफॉर्म अब सेल्फी की मदद से त्वचा का विश्लेषण कर रहे हैं। ये टूल त्वचा की स्थिति समझकर सही स्किनकेयर रूटीन तैयार करते हैं। साथ ही, इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स की सामग्री भी जांची जाती है ताकि वे सुरक्षित रहें। इससे लोगों को अपनी त्वचा के अनुसार सही सुझाव मिलते हैं। वि AI आधारित जांच से स्किनकेयर पहले से ज्यादा आसान और असरदार बन रही है। कई लोग अब ऐसे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करने लगे हैं।

#2 पूरी दिनचर्या के सुझाव स्किनजिनी जैसे AI टूल सुबह और रात की पूरी स्किनकेयर दिनचर्या तैयार कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म त्वचा की संवेदनशीलता, बजट और जरूरतों के हिसाब से सुझाव देते हैं। एमडीएक्ने जैसे टूल सेल्फी के आधार पर क्लीनजर, मॉइस्चराइजर और दूसरी जरूरी चीजें सुझाते हैं। इससे लोगों को सही उत्पाद चुनने में आसानी होती है। ऐसे सिस्टम समय बचाते हैं और त्वचा की देखभाल को ज्यादा व्यवस्थित बना रहे हैं। कई ब्रांड भी अब एआई तकनीक अपना रहे हैं।

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#3 एडवांस जांच की क्षमताएं परफेक्ट कॉर्प और हॉट AI जैसे प्लेटफॉर्म त्वचा की गहराई से जांच कर रहे हैं। ये सिस्टम झुर्रियां, लालिमा, रोमछिद्र और नमी जैसी कई समस्याओं का पता लगा सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म त्वचा विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर रूटीन भी तैयार करते हैं। रिवीव का AI सिस्टम समय के साथ त्वचा में आने वाले बदलावों को समझकर सुझाव बदलता रहता है। इससे लोगों को लगातार बेहतर देखभाल मिल रही है और स्किन समस्याओं को जल्दी पहचानना आसान हुआ है।

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