हांगकांग स्टाइल आम की पुडिंग मुंह में ला देगी पानी, रेसिपी भी होती है आसान

आम की पुडिंग एक ऐसा मीठा व्यंजन है, जो अपने स्वाद के लिए दुनियाभर में जाना जाता है। हांगकांग स्टाइल आम की पुडिंग खासतौर से अपने अनोखे स्वाद और मलाईदार बनावट के लिए मशहूर है। यह मीठा व्यंजन गर्मियों में और भी ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है, क्योंकि इसमें ताजगी और ठंडक का एहसास होता है। आइए आज हम आपको इस व्यंजन की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।

सामग्री आम की पुडिंग बनाने के लिए जरूरी सामग्री आम की पुडिंग बनाने के लिए आपको जिन भी सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी, वो सभी आपको पास की किसी भी दुकान पर आसानी से मिल जाएंगी। इसके लिए आपको 2 पके आम का गूदा, एक कप दूध, आधा कप चीनी, एक चौथाई कप गाढ़ा दूध यानि कंडेंस्ड दूध, एक चम्मच जिलेटिन, आधा कप ताजा मलाई या क्रीम, थोड़ा-सा केसर और कुछ कटे हुए मेवे चाहिए होंगे। सजावट करने के लिए आप आम के टुकड़े ले सकते हैं।

#1 ऐसे शुरू करें रेसिपी सबसे पहले एक बर्तन में दूध और चीनी मिलाकर उसे धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल न जाए। इस मिश्रण में गाढ़ा दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं और फिर गैस बंद कर दें। अब इसमें आम का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिलाएं और इसे थोड़ा ठंडा होने दें। इस मिश्रण को ठंडा करने के बाद इसमें जिलेटिन डालें और इसे फिर से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एक बर्तन में डालें।

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#2 आम की पुडिंग को जमने दें आम के मिश्रण को बर्तन में डालने के बाद इसे फ्रिज में कम से कम 4-5 घंटे के लिए रख दें, ताकि यह अच्छे से जम सके। जब यह पूरी तरह से जम जाए तो इसे फ्रिज से निकालें और थोड़ी देर कमरे के तापमान पर रख दें, ताकि इसे काटना आसान हो सके। इसके बाद बर्तन को हल्के हाथों से दबाकर आम की पुडिंग को बाहर निकालें। मुश्किल हो तो एक चम्मच से किनारों को हटाएं और फिर निकालें।

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