बालों को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे, जल्द दिखेगा असर

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प्याज का रस लगाएं

प्याज का रस बालों की जड़ों तक पहुंचकर उन्हें पोषण देता है, जिससे वे मजबूत होते हैं। इसे बनाने के लिए एक प्याज काटकर उसका रस निकाल लें। अब इस रस को अपने सिर पर लगाकर 15-20 मिनट तक छोड़ दें, फिर बाल धो लें। प्याज का रस बालों की रक्त संचार को बढ़ाता है और उन्हें प्राकृतिक रूप से मजबूत बनाता है। इस प्रक्रिया को हफ्ते में एक बार जरूर करें ताकि आपके बाल स्वस्थ रहें।