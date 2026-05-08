वाराणसी के छिपे हुए घाट, जो आपकी यात्रा को बनाएंगे यादगार

उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा एक प्राचीन और पवित्र शहर है। यह शहर अपने कई घाटों के लिए मशहूर है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं, जो पर्यटकों की नजरों से छिपे हुए हैं। ये घाट न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि इनकी सुंदरता और शांति भी आकर्षित करती है। आइए आज हम आपको वाराणसी के कुछ छिपे हुए घाटों के बारे में बताते हैं, जहां जाकर आपको सुकून मिलेगा।

#1 अस्सी घाट अस्सी घाट वाराणसी का एक प्रमुख घाट है, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहां सुबह-सुबह सूर्योदय का नजारा देखना बहुत ही खास अनुभव है। इस घाट पर आप योग और प्राणायाम भी कर सकते हैं, जिससे आपका मन शांत रहेगा। इसके अलावा यहां पर आप स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। अस्सी घाट की शांतिपूर्ण वातावरण में समय बिताना एक अनोखा अनुभव है।

#2 पंचगंगा घाट पंचगंगा घाट वाराणसी का एक ऐतिहासिक स्थल है, जहां पांच नदियों का मिलन होता है। यहां आकर आप पवित्र स्नान कर सकते हैं और गंगा आरती का हिस्सा बन सकते हैं। इस घाट पर शाम को होने वाली आरती बहुत ही मनमोहक है। पंचगंगा घाट की धार्मिक अहमियत के साथ-साथ इसकी सुंदरता भी आकर्षित करती है। यहां का माहौल शांति और आध्यात्मिकता से भरा हुआ है, जो आपके मन को सुकून देगा।

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#3 मणिकर्णिका घाट मणिकर्णिका घाट वाराणसी का सबसे पुराना स्थल माना जाता है। यहां हर दिन हजारों लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। इस घाट पर आकर जीवन और मृत्यु के चक्र को समझना एक अलग ही अनुभव है। मणिकर्णिका घाट की धार्मिक अहमियत के साथ-साथ इसकी ऐतिहासिकता भी बहुत खास है। यहां का माहौल शांति और आध्यात्मिकता से भरा हुआ है, जो आपके मन को सुकून देगा।

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