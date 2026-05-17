कोल्ड ड्रिंक्स की जगह इन 5 पेय का करें सेवन, स्वास्थ्य के लिए हैं लाभदायक
क्या है खबर?
कोल्ड ड्रिंक का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक कैन कोल्ड ड्रिंक में लगभग 9 चम्मच चीनी होती है। यही वजह है कि कोल्ड ड्रिंक के अत्यधिक सेवन से मोटापा, मधुमेह, दिल की बीमारियां और दांतों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कोल्ड ड्रिंक के 5 सेहतमंद विकल्पों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद है।
#1
नींबू पानी
नींबू पानी एक ताजगी भरा पेय है, जिसे आप आसानी से घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए एक गिलास पानी में आधे नींबू का रस मिलाएं और थोड़ा सा शहद या गुड़ डालें। यह पेय न केवल आपको तरोताजा करेगा, बल्कि आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा यह पाचन तंत्र को सुधारने में भी मदद कर सकता है। गर्मियों में इसे पीना बहुत फायदेमंद है क्योंकि यह शरीर को तर रखता है।
#2
नारियल पानी
नारियल पानी एक प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट पेय है, जो आपके शरीर को तर रखने में मदद करता है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन्स होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इसे पीने से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और थकान दूर होती है। इसके अलावा यह पाचन तंत्र को सुधारने में भी मदद करता है। नारियल पानी का सेवन रोजाना करने से आपको ताजगी महसूस होगी और आप तरोताजा रहेंगे।
#3
छाछ
छाछ एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जिसे दही और पानी मिलाकर बनाया जाता है। इसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो आपकी पेट की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे पीने से पाचन तंत्र सुधरता है और शरीर में ठंडक मिलती है। इसके अलावा यह पेय विटामिन्स और खनिजों से भरपूर होता है, जो आपकी त्वचा को भी निखारता है। गर्मियों में छाछ का सेवन करने से शरीर तर रहता है और आप तरोताजा महसूस करते हैं।
#4
फलों का मिश्रण
फलों का मिश्रण एक मिश्रित फल पेय है, जिसमें अलग-अलग प्रकार के फलों का रस मिलाया जाता है जैसे संतरा, अनानास, सेब आदि। इसे बनाने के लिए ताजे फलों का रस इस्तेमाल करें ताकि इसमें कोई अप्राकृतिक स्वाद या रंग न हो। यह पेय विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसे पीने से आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है और शरीर को प्राकृतिक मिठास मिलती है।
#5
तुलसी बीज का पेय
तुलसी बीज का पेय एक अनोखा और पौष्टिक पेय है, जिसे चिया बीज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अच्छे फैटी एसिड होते हैं, जो दिल की सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इसे बनाने के लिए पानी में तुलसी बीज डालकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर इसमें शहद या गुड़ मिलाएं। इन 5 सेहतमंद विकल्पों को अपनाकर आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स की जगह इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।