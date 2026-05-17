तेज आवाज में गाने सुनने से हो सकती हैं ये 5 स्वास्थ्य समस्याएं

आजकल कई लोग गाने सुनना पसंद करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, जो गाने सुनते हुए सो जाते हैं। हालांकि, अगर आप इस दौरान गाने तेज सुनते हैं तो यह आदत आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तेज आवाज में गाने सुनने से सुनने की क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है और इसके कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि तेज आवाज में गाने सुनने से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं।

#1 सुनने की क्षमता हो सकती है प्रभावित अगर आप तेज आवाज में गाने सुनते हैं तो इससे आपकी सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। एक सर्वे के मुताबिक, 12 से 70 साल की उम्र के कई लोग सुनने की समस्या से जूझ रहे हैं। तेज आवाज में गाने सुनने से कानों में संक्रमण होने की संभावना भी बढ़ जाती है, जिससे कान की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंच सकता है और सुनने की क्षमता कम हो सकती है।

#2 हो सकता है कानों में दर्द या संक्रमण अगर आप तेज आवाज में गाने सुनते हैं तो कान के परदे के फटने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा तेज आवाज में गाने सुनने से कान में दर्द या संक्रमण भी हो सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक तेज आवाज में गाने सुनने से कानों में गूंजने वाली आवाज भी हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी भी तरह की संगीत डिवाइस या फिर मोबाइल फोन को कम आवाज में रखें।

Advertisement

#3 तनाव पैदा करने का बन सकता है कारण तेज आवाज में गाने सुनने से तनाव भी हो सकता है। कई अध्ययनों के मुताबिक, तेज आवाज में गाने सुनने से तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जिससे व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके अलावा तेज आवाज में गाने सुनने से व्यक्ति की नींद भी प्रभावित होती है, जिससे वह और भी ज्यादा तनाव महसूस करता है। इसलिए किसी भी तरह की संगीत डिवाइस या फिर मोबाइल फोन को कम आवाज में रखें।

Advertisement

#4 कानों में गूंज सकती है आवाज अगर आप तेज आवाज में गाने सुनते हैं तो कानों में गूंजने वाली आवाज की समस्या हो सकती है। यह समस्या तब होती है, जब कान की अंदरूनी परत को किसी भी तरह का झटका लगे। इससे पीड़ित व्यक्ति को कानों में गूंजने वाली आवाज सुनाई देती है, जो कभी-कभी इतनी तेज होती है कि उससे सिरदर्द भी होने लगता है। अगर आपको भी कानों में गूंजने वाली आवाज सुनाई देती है तो डॉक्टर से संपर्क करें।