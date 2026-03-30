IPL मैच देखने के लिए जयपुर जा रहे हैं? इन पर्यटन स्थलों का जरूर करें रुख

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 19वां सीजन अपने शुरूआती दौर में है। इस बीच राजस्थान के जयपुर में स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम में भी कुछ मैच खेले जाएंगे, जिसके दौरान प्रशंसकों की भीड़ उमड़ना तय है। अगर आप भी जयपुर में होने वाले IPL मैच देखने के लिए इस शहर का रुख करने वाले हैं तो केवल मैच ही न देखें। इस यात्रा के दौरान यहां के इन 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों का भी दौरा जरूर करें।

#1 जल महल जल महल जयपुर का एक खूबसूरत महल है, जो मान सागर झील के बीचों-बीच स्थित है। यह 5 मंजिलों वाला है, जिनमें से 4 मंजिलें पानी में डूबी रहती हैं। इसे महाराजा माधो सिंह प्रथम द्वारा 18वीं सदी में बनवाया गया था। यहां आकर आप राजस्थान की शाही संस्कृति और कला को करीब से देख सकते हैं। जल महल शाम को रोशनी से जगमगा उठता है, जिसका नजारा देखने लायक होता है। महल को आप दूर से देख सकते हैं।

#2 हवा महल हवा महल जयपुर का एक प्रमुख आकर्षण स्थल है, जो गुलाबी पत्थर से बनी 5 मंजिला प्रतिष्ठित इमारत है। यह महल अपनी अनोखी बनावट के लिए मशहूर है, जिसमें 953 छोटी खिड़कियां शामिल हैं। इसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 में बनवाया गया था और लाल चंद उस्ताद ने इसे डिजाइन किया था। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसमें ठंडी हवा का संचार हो सके, जिससे गर्मियों के दौरान महल ठंडा रहे।

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#3 जयगढ़ किला जयगढ़ किला जयपुर का अहम किला है, जो अपने बड़े तोप और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इससे पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है, जो बहुत खूबसूरत है। इस किले का निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1726 में करवाया था और यह एक विजय का किला है। अपनी सैन्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध इस महल में विशाल जयवाना तोप स्थित है। इसमें विशाल दीवारें, आमेर किले तक जाने वाले भूमिगत मार्ग और एक संग्रहालय हैं।

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#4 आमेर किला आमेर किला जयपुर का मुख्य किला है, जो इस शहर के शाही अंदाज का बखान करता है। यह किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें आपको मुगल, अंग्रेजी और राजपुताना कला का मिश्रण देखने को मिलेगा। 16वीं शताब्दी में बना यह किला हर साल हजारों लोगों को आकर्षित करता है। इसके प्रमुख आकर्षणों में भव्य शीश महल, गणेश पोल द्वार और माओटा झील के मनोरम दृश्य शामिल हैं। यहां की हर छोटी-बड़ी बारीकियां अचंभित कर देती हैं।