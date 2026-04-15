यात्रा को बनाना है यादगार, तो पुर्तगाल की 5 वास्तुकला की जगहों पर जरूर जाएं

पुर्तगाल एक ऐसा देश है, जहां की वास्तुकला अपने आप में ही एक अलग दुनिया बना चुकी है। यहां की इमारतें, चर्च और किले न केवल सुंदरता में बल्कि इतिहास और संस्कृति में भी बेहद समृद्ध हैं। पुर्तगाल की वास्तुकला में पारंपरिक और आधुनिक शैली का अनोखा मेल देखने को मिलता है। आइए आज हम आपको पुर्तगाल की 5 अनोखी वास्तुकला की जगहों के बारे में बताते हैं, जहां जाकर आपकी यात्रा यादगार बन सकती है।

#1 बेलेम टॉवर लिस्बन में स्थित बेलेम टॉवर पुर्तगाल की सबसे प्रसिद्ध वास्तुकला की जगहों में से एक है। यह टॉवर टेम्स नदी के किनारे स्थित है और इसका निर्माण 16वीं सदी में हुआ था। इस टॉवर का उपयोग पहले समुद्री सुरक्षा के लिए किया जाता था, लेकिन अब यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन चुका है। यहां से नदी का सुंदर नजारा देखने लायक है और इसकी वास्तुकला में मूरिश और मैनुएलिन शैली का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है।

#2 जेरोनिमोस मोनेस्ट्री लिस्बन के बेलेम इलाके में स्थित जेरोनिमोस मोनेस्ट्री भी एक खास पर्यटन स्थल है। इस मोनेस्ट्री का निर्माण 1502 से 1527 के बीच हुआ था और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला हुआ है। इसकी वास्तुकला मैनुएलिन शैली में की गई है जिसमें पत्थरों पर जटिल नक्काशी की गई हैं। यहां आकर आप पुर्तगाल के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को करीब से महसूस कर सकते हैं।

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#3 साओ जॉर्ज कैसल लिस्बन शहर पर स्थित साओ जॉर्ज कैसल एक पहाड़ी पर बना हुआ है, जिससे पूरे शहर का दृश्य देखा जा सकता है। इस किले का निर्माण रोमन काल में हुआ था और इसे कई बार दोबारा बनाया गया था। यहां आकर आप पुर्तगाल के सैन्य इतिहास को करीब से देख सकते हैं और शहर की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यह जगह फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी आदर्श है।

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#4 पोंटे दा गोरदा ब्रिज पोंटे दा गोरदा ब्रिज पोर्टो शहर में स्थित एक आधुनिक पुल है, जो डोरो नदी पर बना हुआ है। इस पुल को 2003 में खोला गया था और इसकी डिजाइन बेहद अनोखी है। यह पुल स्टील से बना हुआ है और इसका निर्माण करने वाले इंजीनियर अल्वारो सिजा विडिगाल ने इसे डिजाइन किया था। यहां से आप डोरो नदी का सुंदर नजारा देख सकते हैं और आसपास की जगहों की यात्रा कर सकते हैं।