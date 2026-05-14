शहर की भागदौड़ से दूर सुकून चाहिए? तो जाएं भारत की इन खूबसूरत नदियों के किनारे

भारत नदियों का देश है और ये देश के हर हिस्से में अपनी अनोखी सुंदरता और संस्कृति के लिए जानी जाती हैं। इन नदियों के किनारे बसे शहर और गांव न केवल घूमने के लिए आकर्षण का केंद्र हैं, बल्कि यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। आइए आज हम आपको भारत की 5 सबसे बेहतरीन नदियों के बारे में बताते हैं, जिनके किनारे आपको एक शांत और सुकूनदायक अनुभव मिलेगा।

#1 गंगा नदी, ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे बसा एक सुंदर शहर है। यह शहर योग और ध्यान के लिए मशहूर है और यहां हर साल हजारों लोग आते हैं। गंगा नदी में नाव चलाने का अनुभव भी यहां के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा यहां से हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों का दृश्य भी बहुत आकर्षक है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला और त्रिवेणी घाट जैसी कई जगहें हैं, जहां आप गंगा का आनंद ले सकते हैं।

#2 ब्रह्मपुत्र नदी, असम असम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह नदी अपने अनोखे प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे गुवाहाटी में असम राज्य संग्रहालय, उमानंद मंदिर और पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य जैसी कई जगहें देखने लायक हैं। इसके अलावा यहां से ब्रह्मपुत्र नदी पर सैर का आनंद भी लिया जा सकता है, जो आपको नदी के किनारों की सुंदरता से रूबरू कराता है।

Advertisement

#3 यमुना नदी, आगरा यमुना नदी उत्तर भारत में बहती है, जो दिल्ली से होकर आगरा तक जाती है। आगरा में यमुना नदी ताजमहल के पास से होकर गुजरती है, जो इसे और भी खास बनाती है। यहां आकर आप ताजमहल के साथ-साथ यमुना नदी के किनारे बैठकर शांति का अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां नाव की सवारी कर सकते हैं, जिससे आपको नदी के करीब आने का मौका मिलता है।

Advertisement

#4 कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में बहने वाली कृष्णा नदी अपनी सुंदरता और पवित्रता के लिए जानी जाती है। इस नदी पर बने बांधों से निकलने वाला कृष्णा जलप्रपात लोगों को आकर्षित करता है। इसके अलावा यहां स्थित बाहुबली प्रतिमा भी देखने लायक है। कृष्णा नदी के आसपास कई मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, जहां आप आध्यात्मिक शांति पा सकते हैं। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगी।