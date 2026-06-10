हेयर बोटॉक्स बनाम केराटिन ट्रीटमेंट

हेयर बोटॉक्स बनाम केराटिन ट्रीटमेंट: जानिए इनमें क्या है अंतर

लेखन अंजली 01:01 pm Jun 10, 202601:01 pm

क्या है खबर?

बालों की देखभाल के लिए समय-समय पर कई तरह के उपचार करवाने की सलाह दी जाती है। इनमें से हेयर बोटॉक्स और केराटिन ट्रीटमेंट काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन कई लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं। हालांकि, ये दोनों उपचार एक-दूसरे से काफी अलग हैं। आइए आज हम आपको इन दोनों उपचार के बारे में विस्तार से बताते हैं ताकि आप जान सकें कि इनमें से आपके लिए सबसे सही कौन सा है।