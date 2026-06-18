गुजरात: वडोदरा में घूमने के लिए बेहतरीन जगहें, यात्रा में करें शामिल
क्या है खबर?
गुजरात का एक प्रमुख शहर वडोदरा अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। यह शहर न केवल अपने ऐतिहासिक स्मारकों के लिए मशहूर है, बल्कि यहां की प्राकृतिक सुंदरता भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। वडोदरा में घूमने के लिए कई ऐसे स्थान हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। आइए जानें कि वडोदरा में किन-किन जगहों का रुख किया जा सकता है।
#1
लक्ष्मी विलास पैलेस
लक्ष्मी विलास पैलेस वडोदरा का एक प्रमुख आकर्षण है। यह महल 19वीं सदी में बनाया गया था और इसकी बनावट बेहद खूबसूरत है। इस महल में आपको राज परिवार की पुरानी चीजें देखने को मिलेंगी, जो इतिहास के पन्नों को पलट देती हैं। यहां का संग्रहालय भी बहुत दिलचस्प है, जिसमें पुराने हथियार, चित्र और अन्य चीजें शामिल हैं। इस महल की भव्यता और सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।
#2
सयाजी गार्डन
सयाजी गार्डन वडोदरा का सबसे बड़ा पार्क है, जहां आप परिवार संग समय बिता सकते हैं। यहां का चिड़ियाघर, संग्रहालय और नाव चलाने की झील बच्चों और बड़ों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। इस पार्क में हरियाली और शांत माहौल आपको सुकून देता है। यहां की झील में नाव चलाना एक यादगार अनुभव हो सकता है। इसके अलावा यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और ताजगी भरा माहौल आपको तरोताजा कर देगा।
#3
बड़ौदा म्यूजियम और आर्ट गैलरी
बड़ौदा म्यूजियम और आर्ट गैलरी कला प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है। यहां आपको प्राचीन मूर्तियां, चित्र और अन्य कलात्मक चीजें देखने को मिलेंगी। इस गैलरी में भारतीय और यूरोपीय दोनों तरह की कला का संग्रह है, जो इसे खास बनाता है। यहां की प्रदर्शनी समय-समय पर बदलती रहती हैं, जिससे हर बार नई चीजें देखने को मिलती हैं। अगर आप कला के शौकीन हैं तो यह स्थान आपके लिए आदर्श है।
#4
ए. के. राव पार्क
ए. के. राव पार्क वडोदरा का एक लोकप्रिय सार्वजनिक पार्क है, जहां लोग सुबह-सुबह टहलने या शाम को आराम करने आते हैं। इस पार्क में हरियाली, फव्वारे और झीलें हैं, जो इसे सुकून देने वाला स्थान बनाते हैं। यहां बच्चों के खेलने के लिए झूले भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा पार्क में पैदल चलने के रास्ते भी हैं, जो आपको प्रकृति के करीब लाते हैं और ताजगी भरी हवा का आनंद लेने का मौका देती हैं।