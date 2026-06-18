गुजरात: वडोदरा में घूमने के लिए बेहतरीन जगहें, यात्रा में करें शामिल 

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ए. के. राव पार्क

ए. के. राव पार्क वडोदरा का एक लोकप्रिय सार्वजनिक पार्क है, जहां लोग सुबह-सुबह टहलने या शाम को आराम करने आते हैं। इस पार्क में हरियाली, फव्वारे और झीलें हैं, जो इसे सुकून देने वाला स्थान बनाते हैं। यहां बच्चों के खेलने के लिए झूले भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा पार्क में पैदल चलने के रास्ते भी हैं, जो आपको प्रकृति के करीब लाते हैं और ताजगी भरी हवा का आनंद लेने का मौका देती हैं।