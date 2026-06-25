वजन घटाने के लिए ग्रीन टी या ब्लैक टी

ग्रीन टी या ब्लैक टी? जानें किसका सेवन वजन घटाने के लिए है बेहतर

लेखन अंजली 12:37 pm Jun 25, 202612:37 pm

क्या है खबर?

वजन घटाने के लिए ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों ही लोकप्रिय विकल्प हैं। इन दोनों पेय में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को साफ करने में मदद करते हैं। हालांकि, इनमें कुछ अंतर भी होते हैं। ग्रीन टी में कैफीन कम होती है और यह अधिक सेहतमंद मानी जाती है। दूसरी ओर, ब्लैक टी में कैफीन अधिक होती है। आइए जानते हैं कि इन दोनों में से किसका सेवन वजन घटाने के लिए बेहतर है।