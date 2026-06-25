ग्रीन टी या ब्लैक टी? जानें किसका सेवन वजन घटाने के लिए है बेहतर
क्या है खबर?
वजन घटाने के लिए ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों ही लोकप्रिय विकल्प हैं। इन दोनों पेय में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को साफ करने में मदद करते हैं। हालांकि, इनमें कुछ अंतर भी होते हैं। ग्रीन टी में कैफीन कम होती है और यह अधिक सेहतमंद मानी जाती है। दूसरी ओर, ब्लैक टी में कैफीन अधिक होती है। आइए जानते हैं कि इन दोनों में से किसका सेवन वजन घटाने के लिए बेहतर है।
ग्रीन टी
ग्रीन टी के फायदे
ग्रीन टी में एक खास प्रकार का तत्व होता है, जो शरीर की अतिरिक्त चर्बी को जलाने में मदद कर सकता है। यह शरीर की ऊर्जा खपत को बढ़ाता है, जिससे कैलोरी तेजी से जलती हैं। इसके अलावा ग्रीन टी में मौजूद एक विशेष यौगिक भी चर्बी को कम करने में सहायक होता है। ग्रीन टी एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भी भरपूर होती है, जो कई समस्याओं से सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं।
ब्लैक टी
ब्लैक टी के सेवन से मिलने वाले फायदे
ब्लैक टी में भी ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को साफ करने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद कैफीन ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है और थकान को दूर करता है। इसके अलावा ब्लैक टी में कुछ तत्व होते हैं, जो शरीर की ऊर्जा खपत को बढ़ाने में सहायक होते हैं। यह पेय बिना दूध और बिना चीनी के पिया जाए तो अधिक प्रभावी होता है। ब्लैक टी का सेवन पाचन क्रिया को भी बेहतर बना सकता है।
चयन
ग्रीन टी बनाम ब्लैक टी: किसका सेवन ज्यादा प्रभावी?
वजन घटाने के लिए दोनों पेय फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन ग्रीन टी अधिक प्रभावी साबित होती है क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा कम होती है और यह सेहतमंद भी होती है। अगर आप कैफीन के प्रति संवेदनशील हैं या रात में चाय पीना पसंद नहीं करते तो ग्रीन टी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है, वहीं दिनभर में 2 कप से अधिक ब्लैक टी न पिएं क्योंकि इससे सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
तरीका
ग्रीन टी और ब्लैक टी को तैयार करने का तरीका
ग्रीन टी बनाने के लिए सबसे पहले पानी को गर्म करें और उसमें ग्रीन टी की पत्ती डालें, फिर इसे 2-3 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसे छानकर पिएं। ब्लैक टी बनाने के लिए सबसे पहले पानी को गर्म करें और उसमें चायपत्ती डालकर उबालें, फिर इसे कप में डालकर पिएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा दूध और चीनी भी मिला सकते हैं। इन दोनों पेय को बनाते समय ध्यान रखें कि इनकी पत्ती अधिक देर तक न पकाएं।
महत्वपूर्ण टिप्स
वजन घटाने के लिए इन बातों का रखें खास ध्यान
वजन घटाने के लिए इन पेय का सेवन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक दिन में 2-3 कप से अधिक चाय का सेवन न करें। खाली पेट चाय न पिएं क्योंकि इससे पेट में जलन हो सकती है। चाय में अधिक चीनी न मिलाएं। बेहतर होगा कि आप शहद या प्राकृतिक मिठास का इस्तेमाल करें। अगर आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही इन पेय का सेवन करें।