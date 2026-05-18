हरी मिर्च और गुड़ से बनाएं ये चटपटी चटनी, स्वाद जीत लेगा दिल

हरी मिर्च गुड़ की चटनी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप अपने खाने के साथ आसानी से बना सकते हैं। यह चटनी न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाएगी, बल्कि इसमें मौजूद हरी मिर्च और गुड़ के फायदे भी आपको स्वस्थ रखेंगे। हरी मिर्च में विटामिन-C और फाइबर होता है, जबकि गुड़ पाचन को सुधारता है और ऊर्जा देता है। आइए जानते हैं कि हरी मिर्च गुड़ की चटनी कैसे बनाई जाती है।

सामग्री हरी मिर्च गुड़ की चटनी बनाने के लिए जरूरी सामग्री हरी मिर्च गुड़ की स्वादिष्ट चटनी बनाने के लिए आपको कुछ आसान और घरेलू सामग्री की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए 5-6 हरी मिर्च (बिना बीज वाली), 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच तेल, स्वाद के अनुसार नमक, 2-3 लहसुन की कलियां, 1 छोटा चम्मच खटाई का पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 चुटकी हींग, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। गुड़ की मिठास और हरी मिर्च का तीखापन इस चटनी को बेहद खास स्वाद देता है।

रेसिपी हरी मिर्च गुड़ की चटनी बनाने का तरीका सबसे पहले हरी मिर्चों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालकर भूनें जब तक कि वह सुनहरा न हो जाए। इसके बाद इसमें हरी मिर्च, लहसुन और हींग डालकर भूनें जब तक कि हरी मिर्च नरम न हो जाएं। अब इसमें नमक, खटाई का पाउडर, गरम मसाला और नींबू का रस मिलाकर अच्छी तरह से मिलाएं। आपकी हरी मिर्च गुड़ की चटनी तैयार है।

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सेवन हरी मिर्च गुड़ की चटनी का सेवन कैसे करें? हरी मिर्च गुड़ की चटनी को आप रोटी, परांठे या चावल किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। यह आपके खाने को एक नया स्वाद देती है और साथ ही इसमें मौजूद पोषक तत्व आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। आप इसे एयरटाइट डिब्बे में रखकर कुछ दिनों तक फ्रिज में रख सकते हैं। यह चटनी आपके खाने को मजेदार बनाने के साथ-साथ सेहतमंद भी रखती है।

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